مصر أمام أنجولا.. هل يواصل الفراعنة الزحف نحو النجمة الثامنة؟
بسبب أحد الحاجزين.. وزير الإسكان يغير مسار جولته ويتفقد "سكن مصر "
ضعف المياه في بعض قرى بني سويف.. اعرف المواعيد والأماكن
وزير التعليم العالي والمحافظ يفتتحان مشروعات جديدة بجامعة بورسعيد
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
بسبب أحد الحاجزين.. وزير الإسكان يغير مسار جولته ويتفقد "سكن مصر "

آية الجارحي

عقب جولته بمشروع "حدائق تلال الفسطاط "، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع سكن مصر بإجمالي 364 عمارة بمنطقة أرض المعارض، بمدينة القاهرة الجديدة.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وخلال تفقده بمشروع سكن مصر بأرض المعارض بالمدينة، تابع المهندس شريف الشربيني، موقف التسليمات الخاصة بالوحدات بالمشروع والتقى بعدد من الأهالي الذين قدموا الشكر للوزير، واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم فيما يخص المشروع، موجهاً بدراسة كافة الطلبات والعمل على تنفيذها، كما وجه بتذليل أية عقبات تواجه أعمال المرافق والعمل على تلبية احتياجات السكان والمتابعة الدورية لكافة الأعمال بالمشروع.

حاجزي مشروع سكن لكل المصريين 

واستجاب المهندس شريف الشربيني، لرغبة أحد المواطنين الحاجزين بالمشروع، لمعاينة المنطقة التي يسكن بها واصطحبه إلى تلك المنطقة لمعاينة مطلبه، حيث تم تغيير مسار الجولة، موجها بالتنسيق مع جهاز المدينة لتنفيذ كافة الطلبات الخاصة بالسكان في إطار اللوائح المنظمة للعمل.

بدورهم، أوضح مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مشروع سكن مصر بأرض المعارض يتكون من 364 عمارة "المنطقة الأولى بها 196 عمارة، والمنطقة الثانية بها 149عمارة، والمنطقة الثالثة بمصاعد وبها 19عمارة"، ويوجد بالمشروع مركز طبي تم تسليمه لوزارة الصحة، وتم تسليم الحضانة لوزارة التضامن، وجارٍ العمل  على تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، بجانب دور العبادة، وكذا طرح محال لتوفير مختلف الخدمات بالمشروع.

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

السياح يواصلون الاحتفال بالكريسماس

بابا نويل على ظهر الجمل.. شرم الشيخ تحتفل بالكريسماس والعام الجديد بأجواء سياحية عالمية

جانب من الفعاليات

محافظ كفر الشيخ يتابع ختام فعاليات برنامج “المدرب المجتمعي” .. صور

محافظ بني سويف

350 محضرًا لمخالفات بالمخابز ومحطات في بني سويف

بالصور

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

تحذير خطير لمالكي نيسان: لا تستخدم الهاتف داخل السيارة

أسباب طقطقة الركبة وطرق علاجها.. لا تهملها

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

