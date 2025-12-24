جولات ميدانية واجتماعات حاسمة لتسريع مشروعات الإسكان والمرافق بالعبور الجديدة

تواصل أجهزة المدن الجديدة تكثيف جهودها الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وأُجريت جولة ميدانية موسعة في العبور الجديدة لمتابعة مشروعات المرحلة السادسة التي تضم 125 عمارة سكنية، إلى جانب متابعة توسعات مشروع «الإسكان الأخضر» بعدد 143 عمارة، حيث شملت الجولة تفقد أعمال المرافق المختلفة من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وأعمال رصف الطرق، وتركيب البلدورات والإنترلوك، فضلًا عن تنسيق الموقع العام، وذلك في إطار متابعة دقيقة وشاملة لمختلف عناصر البنية التحتية.

وذلك في إطار التوجيهات الاستراتيجية للسيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تؤكد على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة للمشروعات القومية الكبرى، وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة وطبقًا للجداول الزمنية المعتمدة.

وخلال الجولة التفقدية، جرى الوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز المحققة على أرض الواقع، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود وبذل أقصى الطاقات لتسريع وتيرة التنفيذ، واستكمال الأعمال وفق الخطة الاستراتيجية المعتمدة للجهاز، بما يضمن الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة.

وفي سياق متصل، تم عقد اجتماع موسع مع السادة النواب والمعاونين، جرى خلاله بحث خطط التطوير المقترحة وآليات المتابعة الدقيقة لأعمال الصيانة الشاملة بمختلف القطاعات، بما يضمن الحفاظ على كفاءة المشروعات واستدامتها ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على إحكام منظومة المتابعة الميدانية، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو معوقات، مع التشديد على الشركات المنفذة بالالتزام التام بالمواعيد المحددة والجداول الزمنية المعتمدة، وعدم السماح بأي تأخير أو تقصير في التنفيذ، مع تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بما يحقق أعلى معدلات الجودة والانضباط.

وأكد أن الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، ودقة التنفيذ، وسرعة الإنجاز، يمثلون ركائز أساسية لتحقيق المستهدف، وعلى رأسها تسليم أكبر عدد ممكن من الأراضي المرفقة بالكامل للمواطنين في أقرب وقت، بما يسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية وتحقيق جودة الحياة بالمجتمعات العمرانية الجديدة