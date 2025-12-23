جهاز مدينة العبور الجديدة يُسلم جامعة بنها الأهلية مقر المستشفى الجامعي

استقبل اليوم المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يرافقه النواب، وفدًا رفيع المستوى من جامعة بنها الأهلية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة، لاستلام المبنى المقام على قطعة الأرض رقم (47 أ) بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي – الحي الرابع عشر (منطقة الفيروز)، تمهيدًا للبدء في تشغيله خلال فترة وجيزة كمستشفى جامعي متكامل يخدم أهالي المدينة والأحياء المجاورة.

المستشفى الجامعي لجامعة بنها الأهلية

ويُعد المبنى مركزًا طبيًا متكاملًا أُنشئ ضمن خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية داخل المدن الجديدة، حيث تبلغ المساحة الكلية لقطعة الأرض 3232 مترًا مربعًا، ويتكون المبنى من دور أرضي ودورين متكررين، بما يتيح استيعاب مختلف التخصصات الطبية والخدمات العلاجية والتعليمية.

وقام رئيس الجهاز والوفد المرافق بجولة تفقدية شاملة داخل المبنى ومكوناته وغرف العيادات، للوقوف على جاهزيته الفنية والإنشائية، تمهيدًا لاستخدامه كمستشفى جامعي يقدم خدمات طبية وتعليمية متطورة، ويسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد المهندس محمود مراد أن تخصيص هذا المبنى يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم المؤسسات التعليمية والطبية، وتوفير بنية تحتية حديثة تُمكّنها من تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي المزمع تشغيله بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بمدينة العبور الجديدة، ويعزز من جودة الحياة للمواطنين، تماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة