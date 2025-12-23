قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
12 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بتلك التخصصات قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز مدينة العبور الجديدة يُسلم جامعة بنها الأهلية مقر المستشفى الجامعي

تسلم جامعة بنها الأهلية مقر المستشفى الجامعي
تسلم جامعة بنها الأهلية مقر المستشفى الجامعي
آية الجارحي

استقبل اليوم المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يرافقه  النواب، وفدًا رفيع المستوى من جامعة بنها الأهلية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة، لاستلام المبنى المقام على قطعة الأرض رقم (47 أ) بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي – الحي الرابع عشر (منطقة الفيروز)، تمهيدًا للبدء في تشغيله خلال فترة وجيزة كمستشفى جامعي متكامل يخدم أهالي المدينة والأحياء المجاورة.

 المستشفى الجامعي لجامعة بنها الأهلية 

ويُعد المبنى مركزًا طبيًا متكاملًا أُنشئ ضمن خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية داخل المدن الجديدة، حيث تبلغ المساحة الكلية لقطعة الأرض 3232 مترًا مربعًا، ويتكون المبنى من دور أرضي ودورين متكررين، بما يتيح استيعاب مختلف التخصصات الطبية والخدمات العلاجية والتعليمية.

وقام رئيس الجهاز والوفد المرافق بجولة تفقدية شاملة داخل المبنى ومكوناته وغرف العيادات، للوقوف على جاهزيته الفنية والإنشائية، تمهيدًا لاستخدامه كمستشفى جامعي يقدم خدمات طبية وتعليمية متطورة، ويسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد المهندس محمود مراد أن تخصيص هذا المبنى يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم المؤسسات التعليمية والطبية، وتوفير بنية تحتية حديثة تُمكّنها من تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي المزمع تشغيله بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بمدينة العبور الجديدة، ويعزز من جودة الحياة للمواطنين، تماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة

جامعة بنها الأهلية مستشفي بنها الجامعي العبور الاسكان المجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

ترشيحاتنا

التأمين الصحي الشامل

مطالب برلمانية بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

النائبة نجلاء العسيلي

نائبة: انضمام مدن مصرية لشبكة اليونسكو خطوة نوعية في تطوير التعليم وبناء الإنسان

رضا فرحات

المؤتمر: مؤسسات الدولة نجحت في حماية نزاهة الانتخابات وتصحيح المسار

بالصور

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

المزيد