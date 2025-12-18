قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب
تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
تحطم طائرة أمريكية بولاية كارولاينا الشمالية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص
عبد الرازق حمد الله يسجل هدف التعادل 2-2 للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
اقتصاد

رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع ميدانيا مشروعات الأحياء 13 و14 والإسكان الأخضر

الاسكان الاخضر
الاسكان الاخضر
آية الجارحي

أجرى المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الحيوية بمناطق متفرقة بالمدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة للمشروعات التنموية والخدمية داخليا وخارجياً.

واستهل رئيس الجهاز جولته، يرافقه النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية وممثلو الشركات المنفذة، بتفقد نقطة شرطة الحي الرابع عشر، في إطار التنسيق المستمر مع الجهات المعنية ودعم منظومة الأمن والخدمات بالمدينة.

كما شملت الجولة تفقد الحي الرابع عشر، الذي يضم 806 عمارات بإجمالي 19,344 وحدة سكنية، حيث تابع رئيس الجهاز الموقف التنفيذي لمشروع المدرسة المقامة بالقطعة (38) على مساحة 8,500 م²، والتي تتكون من 56 فصلًا للتعليم الأساسي، والمقرر أن تخدم الحي الرابع عشر والأحياء المجاورة، بما يسهم في دعم المنظومة التعليمية .

ووجّه بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة وطبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، تمهيدًا لتسليم المشروع للجهة المختصة في التوقيتات المقررة.

وخلال الجولة، تفقد المهندس محمود مراد أعمال الزراعة وتنسيق الموقع والنظافة والصيانة بالمنطقة، مؤكدًا أهمية الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة. 

كما شدد على الشركات المنفذة والإدارات المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة ضبط المخالفات وإزالة جميع المخلفات أولًا بأول، مؤكدًا أن أي تقاعس أو مخالفة للتعليمات سيقابل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته، شملت الجولة تفقد مشروع الإسكان الأخضر بالحي ( 13 ) ، والذي يضم 180 عمارة بإجمالي 3,924 وحدة سكنية، حيث تابع أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية، وتنسيق الموقع، وأعمال المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء، إلى جانب أعمال الفرمة. 

وكان لمشروع الإسكان الأخضر بالحي (37 ) نصيب من الجولة، حيث تفقد رئيس الجهاز المشروع الذي يضم 143 عمارة سكنية بإجمالي 3,432 وحدة، للاطلاع على ما تم إنجازه على أرض الواقع، والتأكيد على استمرارية العمل بنفس معدلات الأداء والجودة.

وشدّد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المعتمدة وإنهاء الأعمال في التوقيتات المحددة دون السماح بأي تأخير، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تطبيق معايير البناء الأخضر واستخدام أحدث التقنيات لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وذلك اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى وجودة الحياة للمواطنين.

وفي ختام الجولة، توجه المهندس محمود مراد إلى المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين، حيث اطلع على سير العمل ومستوى الاستجابة للطلبات المقدمة، وحرص على التأكد من سرعة إنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات على المواطنين. 

كما أجرى حوارًا مباشرًا مع عدد من المتعاملين للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، ووجّه العاملين بضرورة حسن الاستقبال والتحلي بأسلوب التعامل اللائق، مشيدًا بالجهود المبذولة في إنجاز المهام بكفاءة.

ويؤكد جهاز العبور الجديدة حرصه الكامل على المتابعة الميدانية المستمرة، داخليًا وخارجيًا، لكافة المشروعات والخدمات، والعمل الدائم على رفع كفاءة الأداء وتطوير منظومة تقديم الخدمات، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الوقت والجهد وتذليل أي معوقات، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المتكاملة والارتقاء بجودة الحياة داخل المدينة.

مال واممال اخبار مصر الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني الاسكان الاخضر جهاز تنمية العبور الجديدة الخدمات والمرافق

