مرشح لانتخابات النواب بالشرابية يدعي التعسف ضد أنصاره.. الداخلية تكشف الحقيقة
القبض على رجل وسيدتين يدفعون رشاوى للناخبين بالمنوفية
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
للإسراع في معدلات التنفيذ.. رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد مشروع الإسكان الأخضر

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
آية الجارحي

أجري المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الاجتماعي نموذج «الإسكان الأخضر». 

ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالإعلان الرابع عشر، حيث تفقد  الوحدات السكنية والبنية التحتية من أعمال المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمشروع، موجها بضرورة تسريع وتيرة العمل لتلبية احتياجات المواطنين وضمان تحقيق الرؤية التنموية للمدينة، 

تضمنت الجولة متابعة مشروع الإسكان الأخضر، والذي يضم عدد(٣٩٩) عمارة سكنية يجري تنفيذها، بعدد (٨٩٨٢) وحدة سكنية بمساحات ٧٥ و ٩٠ مترًا مربعًا، كاملة المرافق، حيث تابع أعمال المرافق وأعمال الفرمة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير البيئية المستدامة، وتسريع معدلات التنفيذ، بما يواكب رؤية الدولة في التوسع في مشروعات الإسكان الأخضر وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

التنسيق المستمر بين الشركات المنفذة

وقد شدد على ضرورة التنسيق المستمر بين الشركات المنفذة والاستشاريين، إلى جانب المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة،

وأكد المهندس أحمد العربي، علي ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية الخاصة بمبادرة الإسكان الأخضر، والتي تعتمد على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثات الكربونية، والتوفير في استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء، من أجل تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

