للإسراع في معدلات التنفيذ.. رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد مشروع الإسكان الأخضر

أجري المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الاجتماعي نموذج «الإسكان الأخضر».

ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالإعلان الرابع عشر، حيث تفقد الوحدات السكنية والبنية التحتية من أعمال المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمشروع، موجها بضرورة تسريع وتيرة العمل لتلبية احتياجات المواطنين وضمان تحقيق الرؤية التنموية للمدينة،

تضمنت الجولة متابعة مشروع الإسكان الأخضر، والذي يضم عدد(٣٩٩) عمارة سكنية يجري تنفيذها، بعدد (٨٩٨٢) وحدة سكنية بمساحات ٧٥ و ٩٠ مترًا مربعًا، كاملة المرافق، حيث تابع أعمال المرافق وأعمال الفرمة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير البيئية المستدامة، وتسريع معدلات التنفيذ، بما يواكب رؤية الدولة في التوسع في مشروعات الإسكان الأخضر وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

التنسيق المستمر بين الشركات المنفذة

وقد شدد على ضرورة التنسيق المستمر بين الشركات المنفذة والاستشاريين، إلى جانب المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة،

وأكد المهندس أحمد العربي، علي ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية الخاصة بمبادرة الإسكان الأخضر، والتي تعتمد على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثات الكربونية، والتوفير في استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء، من أجل تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.