حملات ميدانية لمتابعة المشروعات القومية بالمدن الجديدة

تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واستمرارا لنهج جهاز مدينة حدائق العاصمة في تسريع وتيرة العمل بالمشروعات القومية، يواصل الجهاز تنفيذ أعماله على قدمٍ وساق داخل مواقع الإسكان المختلفة، من أجل تسريع وتيرة الإنجاز بخطة تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق،





قام المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بجولة تفقدية موسعة برفقة النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية، إلى جانب مسؤولي الشركات المنفذة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للعمارات السكنية بمشروعات الإسكان الإجتماعي، ضمن مواقع عمل مشروع سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل بالمرحلة الخامسة بالاعلان الرابع عشر بحي الأمل،

وتضمنت جولته، متابعة دقيقة لنسب الإنجاز الفعلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية ومقارنتها بالجدول الزمني المعتمد، مع التأكيد على ضرورة استمرار العمل بوتيرة متسارعة، جنبًا إلى جنب بمشروعات الطرق والبنية التحتية من أعمال المرافق المرتبطة بها، لتتماشى مع خطة تسليم الوحدات السكنية والتي تضم الإنتهاء من تنفيذ عدد (٣٨١) عمارة بعدد (٩١٤٤) وحدة سكنية بمساحة (٩٠)م٢، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها إلي (٩٣.٣٪)،

وحث رئيس الجهاز الفِرَق التنفيذية والمقاولين على تكثيف الجهود ومواصلة العمل بنفس الحِرَفية والانضباط، لضمان التسليم ضمن الجدول الزمني المخطط له، حيث يجري تنفيذ عدد (٢٧٠٩٦) وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، كاملة التشطيب والمرافق ضمن الإعلان الرابع عشر، مؤكدًا أن رضاء المواطن هو الهدف والغاية، وقد حرص سيادته علي تفقد أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية التي تشهد تقدّمًا ملحوظًا، مُوجهًا الشركات المنفذة بالالتزام التام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة،

كما طالب سيادته، بضرورة إعداد تقرير يومى بنسب التنفيذ لجميع البنود داخل المشروع وتكليف المكاتب الاستشارية بمراجعة تلك النسب مع البرامج الزمنية المعتمدة، كما تم التأكيد على أن تتم الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل لجنة الدعم الفنى للمتابعة ،

وفي ختام الجولة، أكد المهندس أحمد العربي، علي كافة الشركات المنفذة بالأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي المواعيد المحددة، وخاصة في تشطيبات الأعمال الداخلية للعمارات، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية، والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع ما بين العمارات ، للوصول لأفضل مستوى يليق بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، وحاجزي الوحدات.



