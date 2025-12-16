قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
صحة الإسكندرية تكشف حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات
فيفا يعلن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات
وزير الأوقاف يناقش عددا من المحاور الفكرية العميقة خلال صالون ماسبيرو الثقافي
الخارجية الروسية: مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع
منتخبات حفرت أسماءها من ذهب في سجلات القارة السمراء بكأس أمم إفريقيا
أخويا جهزني وبعد سنوات عاوز فلوسه؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
تحقيقات وملفات

لتحسين الخدمات للمواطنين.. محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لبسيون

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بجولة تفقدية موسعة بمركز ومدينة بسيون لمتابعة سير أعمال الرصف والتطوير الجارية بعدد من المحاور والطرق الحيوية، في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية المعتمدة لتطوير شبكة الطرق الداخلية ورفع كفاءتها وفق أعلى المعايير الفنية.

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد محافظ الغربية أعمال الرصف بطريق بحر القطني – مدرسة صلاح حتاته بمركز بسيون بطول 650 مترًا، والذي يُعد من الطرق الحيوية التي تخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين، خاصة الطلاب والأهالي بالمناطق المحيطة، حيث تابع المحافظ معدلات التنفيذ على أرض الواقع، ووجّه بسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية لضمان جودة الرصف وتحقيق الاستدامة.

وخلال الجولة، وجّه اللواء أشرف الجندي بتغيير أغطية بالوعات الصرف الصحي استجابه لشكاوى المواطنين ، مشددًا على أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأن أي ملاحظات تمثل خطورة على المارة أو المركبات يتم التعامل معها بشكل فوري دون تأخير، حفاظًا على الأرواح وضمان سيولة الحركة المرورية.

تحرك تنفيذي 

كما تفقد المحافظ أعمال رصف شارع عمر زعفان بمدينة بسيون بطول 900 متر، والذي يُعد من الشوارع الرئيسية ذات الكثافات المرورية العالية، حيث أكد أن تطوير الشارع سيسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات اليومية المقدمة لأهالي المدينة ويخفف من الأعباء التي كانوا يواجهونها.

تطوير الطرق 

وشدد “الجندي” على أن تطوير الطرق  يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحسين بيئة المعيشة والخدمات داخل المدن، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تنفيذ مشروعاتها التنموية وفق رؤية متكاملة تستهدف توفير بنية تحتية آمنة ومتطورة تليق بالمواطن، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

وأكد محافظ الغربية أن مركز بسيون يحظى باهتمام خاص ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية، لافتًا إلى أن أعمال الرصف الجارية تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتطوير شبكة الطرق الداخلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، موضحًا أن المحافظة تتابع بدقة مراحل التنفيذ لضمان الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

وفي سياق متصل، تفقد محافظ الغربية غرفة العمليات بمركز ومدينة بسيون، واطلع على آليات العمل ومتابعة شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أهمية جاهزية غرف العمليات على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ أو بلاغات، بما يحقق الانضباط ويرفع كفاءة الأداء التنفيذي على مستوى المركز.

تحسين خدمات المواطنين 

وحرص اللواء أشرف الجندي خلال جولته على متابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والجانبية بمدينة بسيون، موجهًا بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة أولاً بأول، ورفع كفاءة منظومة النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، مع التأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة من القيادات التنفيذية لضمان الالتزام والانضباط.

رفع كفاءة خدمات 

وخلال الجولة، التقى محافظ الغربية بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل نهج عمل ثابت للمحافظة، وأن المواطن شريك أساسي في عملية التنمية، مشددًا على أن جميع المشروعات الجارية تستهدف في المقام الأول تحسين جودة حياة المواطن وتلبية احتياجاته على أرض الواقع.

