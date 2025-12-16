سونيا الحبال: العربية بتحس.. طبطب عليها واركنها في مكان نظيف

أكدت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، أن السيارة تُعد من أهم مصادر الطاقة المؤثرة في حياة الإنسان، مشددة على أنها تمثل «البيت الثاني» لصاحبها، وتتأثر بشكل مباشر بطاقات الأشخاص الذين يستخدمونها أو يركبونها.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية سارة سامي، والإعلامي شريف بديع، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن: "طاقة السيارة دي من الطاقات المهمة، والعربية بعتبرها بمثابة البيت بتاعنا زي ما بيجيلي حد سلبي البيت وبشوف حاجات كتير ممكن تحصل وعلامات كتير وحشة إن ده بيحسد إن ده طاقته سلبية".

وأضافت: "لو حد سلبي كان راكب السيارة دي لازم تطهره بسرعة، وتخبط على الكرسي 3 مرات، وبتستعيذ من الشيطان الرجيم، بتستعيذ بالله، وبترش معطر، وانا بغسل عربيتي بنفسي وأطبطب عليها عشان تحبني".

وتابعت: "ركنة العربية دي اعتبروها بنتك أو ابنك، ودي دابة من دواب الأرض، وما ينفعش تبقى مثلا راكنها جنب لا قدر الله مقلب قمامة، أو مكان سلبي، أو مكان خرابة، والعربية بتحس وتشعر".



