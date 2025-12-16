الإسكان: تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكن

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه يتم طوال الوقت استقبال المقترحات وطلبات الحاجزين فى مشروعات مختلفة تابعة للوزارة، مشيرا إلى أن ما قام بالإعلان عنه وزير الإسكان أمس هو استجابة للطلبات المتكررة.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه تم هذا العام إصدار حزمة تيسيرات كبيرة فى مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات الهيئة مثل: دار مصر وسكن مصر وديارنا، حتى أراضي المطورين العقاريين المستثمرين وخلافه، معقبا: “ نعلن عن تيسيرات أخرى في سداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكن”.

وتابع أن تلك التيسيرات تكون فى إطار المشروعات التي ينفذها الصندوق، وهناك أكثر من 7 آلاف عميل سيستفيد من تلك التيسيرات، لافتا إلى أن الهدف دائما للوزارة هو خلق استقرار للمواطنين وفعالية للوحدة وعدالة اجتماعية.

وأشار إلى أن التيسيرات التي تم إصدارها اليوم تتعلق بإعفاء 70% من الغرامات.