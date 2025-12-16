قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير المصري في اليونان يكشف تفاصيل حادث مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة
لغز جديد يثير حيرة العلماء في مثلث برمودا .. ماذا حدث؟
هل حذر رسول الله من أكل الباذنجان ليلا؟.. انتبه لـ7 حقائق عجيبة
425 وظيفة تخصصية .. فرص عمل بوزارة الخارجية
لا للتدخين في الأماكن المغلقة .. غرامات وحبس للمخالفين بأمر القانون
عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض القلب ومشكلة نسائية شهيرة
أي حد بيتكلم | رد مثير من أحمد مراد على انتقاد محمد صبحي لـ فيلم الست
آخر اتصال جمع الاخوات | شقيق إيهاب ضحية مركب اليونان: خدعني بحضور فرح في القاهرة.. وبعد 3 أيام اكتشفت سفره إلى ليبيا
بالتردد .. قنوات تنقل نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
بيع اللحوم | انفعال محافظ الإسكندرية على رئيس حي وسط لهذا السبب
حسام حسن يجهز زيزو لدور خاص أمام زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

آخر اتصال جمع الاخوات | شقيق إيهاب ضحية مركب اليونان: خدعني بحضور فرح في القاهرة.. وبعد 3 أيام اكتشفت سفره إلى ليبيا

إيهاب وجيه ذكي
إيهاب وجيه ذكي
أحمد العيسوي

لم يبدأ الأمر برحلة هجرة، ولا بحلم سفر، بل بحكاية بسيطة ظنّت الأسرة أنها عابرة. هكذا بدأت قصة إيهاب، أحد ضحايا حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية، الذي أودى بحياة 14 مصريًا. فبين مكالمة قصيرة، وصمت طويل، ضاعت الحقيقة، وبقيت شهادة الشقيق الأصغر هي الخيط الأخير الذي يكشف ملامح الرحلة المأساوية.

مأساة في عرض البحر

في السابع من ديسمبر 2025، غرق مركب هجرة غير شرعية كان يقل 34 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، أثناء توجهه إلى اليونان، ما أسفر عن مصرع 14 مواطنًا مصريًا، من بينهم إيهاب. الحادث أعاد إلى الواجهة ملف الهجرة غير الشرعية، بكل ما يحمله من مخاطر، خاصة حين تتحول الأحلام إلى وقود لمراكب الموت.

“قال لي رايح فرح”.. البداية من البيت

ويروي الشقيق الأكبر لإيهاب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مغادرته المنزل، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم شيئًا عن نية السفر أو الهجرة.

ويقول: “إيهاب قالي أنا رايح فرح في مصر، فرح واحد صاحبه كان معاه في الجيش، قلت له روح، وما جاش في بالي أي حاجة غير كده”.

وغادر إيهاب البيت بهدوء، دون أن يترك وراءه أي إشارة توحي بأن الرحلة لن تكون قصيرة.

صدمة الاتصال من ليبيا

وبعد ثلاثة أيام فقط، تلقى الشقيق الأكبر مكالمة مفاجئة من إيهاب، كانت كفيلة بقلب كل شيء.

“لقيته بيكلمني وبيقول لي إنه في ليبيا، أنا اتصدمت، قلت له إزاي؟ إنت سافرت إمتى؟”، هكذا يروي اللحظة التي بدأ فيها القلق الحقيقي.

وحاول الشقيق إقناعه بالعودة فورًا، وأكد له أنه سيذهب بنفسه لإحضاره، لكن إيهاب كان حاسمًا: “قالي مش هتعرف توصل لي”.

مكالمة واحدة.. ثم صمت

بحزن بالغ، يؤكد الشقيق الأكبر أن هذه المكالمة كانت الوحيدة، ولم تتكرر بعدها أي محاولات اتصال.

ويضيف: “هو مشي من هنا يوم 23/11، وكلمني بعدها بثلاث أيام مرة واحدة بس، وبعدها اختفى خالص”.

وبدأت محاولات البحث والسؤال، دون جدوى، إلى أن جاءت الأخبار المؤلمة بغرق المركب.

موقف حاسم من الهجرة غير الشرعية

ويؤكد الشقيق الأكبر لإيهاب رفضه التام للهجرة غير الشرعية، معتبرًا أنها طريق بلا أمان ولا ضمانات.

“اللي يعمل كده مرة ممكن يعملها تاني وتالت، بس في الآخر النهاية واحدة”، كلمات قالها وهو يسترجع خسارته، معتبرًا أن ما حدث يجب أن يكون رسالة تحذير قاسية لكل شاب يفكر في هذا الطريق.

متابعة رسمية وتعازي الدولة

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج متابعتها للحادث، وكلفت السفارة المصرية في أثينا بالتواصل مع السلطات اليونانية لإنهاء الإجراءات القانونية، ونقل جثامين الضحايا إلى أرض الوطن، مع تقديم الدعم اللازم لأسرهم.

ولم يكن إيهاب يعلم أن هذه القصة ستكون آخر حكاية يرويها لأسرته، ولم يكن شقيقه الأكبر يتخيل أن مكالمة واحدة من ليبيا ستصبح وداعًا أخيرًا. وبين البحر الذي ابتلع المركب، والانتظار الذي ينهش قلوب الأهالي، تبقى قصة إيهاب شاهدًا موجعًا على ثمن الهجرة غير الشرعية، حين يتحول الحلم إلى رحلة بلا عودة.

مصر فرح ليبيا السفر الجيش البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

لتحسين الخدمات للمواطنين.. محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لبسيون

محافظ الغربية

قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق الاقتراع.. محافظ الغربية يتفقد لجان الإعادة بكفر الزيات ويعلن الجاهزية الكاملة لـ642 لجنة انتخابية

صورة أرشيفية

وزير الثقافة: الوزارة تحرص على دعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي اليومي

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد