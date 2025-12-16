إعلان أسماء الفائزين بجائزة نجيب محفوظ للرواية لعام 2025

أعلنت وزارة الثقافة، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عن أسماء الفائزين بـ جائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

أولًا: جائزة أفضل رواية مصرية (وقيمتها 75 ألف جنيه)

فاز بها الكاتب الروائي شريف سعيد محمد سليمان (شريف سعيد)، عن روايته «عسل السنيورة».

ثانيًا: جائزة أفضل رواية عربية (وقيمتها 75 ألف جنيه)

فازت بها الكاتبة الروائية اليمنية نادية يحيى حسين الكوكباني (نادية الكوكباني)، عن روايتها «هذه ليست حكاية عبده سعيد».

وتُعد مسابقة نجيب محفوظ للرواية من أبرز المسابقات الأدبية التي تُنظم سنويًا في الوطن العربي؛ إذ تلقت إدارة المسابقات بالإدارة المركزية للشُّعب واللجان الثقافية، برئاسة الأستاذ وائل حسين، هذا العام 132 رواية، بواقع 102 رواية مصرية و30 رواية عربية.

وتولت تحكيم الأعمال لجنة ضمت نخبة من كبار النقاد والروائيين، هم:

د. أماني فؤاد، أ.د. حسين حمودة، أ.د. خيري دومة، أ.د. سامي سليمان، أ. شعبان يوسف، د. ضحى عاصي، د. عزة بدر، الطبيب محمد إبراهيم طه، ود. هالة البدري.

ويُذكر أن جائزة نجيب محفوظ للرواية تُعد من الجوائز الأدبية السنوية المهمة التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، وتهدف إلى دعم الإبداع الروائي في مصر والعالم العربي، وتشجيع التنافس الخلّاق بين الكُتّاب، وإثراء المشهد الثقافي العربي بأعمال روائية متميزة.

وتحمل الجائزة اسم الأديب العالمي الحائز على جائزة نوبل للآداب نجيب محفوظ، أحد أعمدة السرد الإنساني، تأكيدًا على قدرة الرواية العربية على العبور إلى آفاق إنسانية رحبة، وترسيخ حضورها في المشهد الأدبي العالمي.

وقد سبق أن نال الجائزة في دوراتها السابقة عدد من أبرز المبدعين العرب، من بينهم: ريم بسيوني، محمد فاضل (محمد عبد اللطيف)، علاء أحمد فرغلي، سومر شحادة، إبراهيم فرغلي، وحسن حميد بن أحمد.

وإذ يتقدم المجلس الأعلى للثقافة بخالص التهنئة للفائزين في هذه الدورة، فإنه يتمنى دوام التوفيق واستمرار الإبداع لجميع المشاركين والمتقدمين.