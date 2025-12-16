وزارة الثقافة تطلق المهرجان القومي للتحطيب في دورته 15 بالأقصر.. السبت المقبل

تنطلق مساء السبت المقبل 20 ديسمبر، بساحة أبو الحجاج الأقصري، فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الخامسة عشرة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

المهرجان تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويشمل برنامجا حافلا تستمر فعالياته على مدار خمسة أيام، متضمنة فقرات استعراضية وحلقات تحطيب بمشاركة نخبة من اللاعبين وشيوخ اللعبة من محافظات قنا، سوهاج، المنيا، والأقصر.

كما يشهد المهرجان هذا العام تقديم عروض فلكلورية تراثية تشارك بها ثماني فرق تابعة لقصور الثقافة، وهي: الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، ملوي، المنيا، وبني سويف للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

يقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، وينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وفرع ثقافة الأقصر، برئاسة حسين النوبي.

وتعد لعبة التحطيب إحدى الفنون التراثية المستمدة من الأصول المصرية القديمة، وتطورت عبر السنين حتى باتت واحدة من أقدم الرياضات في التاريخ، ونجحت وزارة الثقافة في إدراجها إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو عام 2016.