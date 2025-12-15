قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزيرا الأوقاف والثقافة يفتتحان متحف كبار القراء بمسجد مصر في العاصمة الجديدة

وزيرا الأوقاف والثقافة يفتتحان متحف كبار القرّاء
وزيرا الأوقاف والثقافة يفتتحان متحف كبار القرّاء
عبد الرحمن محمد

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، متحف كبار قراء القرآن الكريم، بمسجد مصر في العاصمة الجديدة، يأتي ذلك ضمن جهود مؤسسات الدولة لصون التراث القرآني وتكريم رموزه الذين أسهموا في خدمة كتاب الله ونشره في العالم. 

وزيرا الأوقاف والثقافة يفتتحان متحف كبار القراء بالعاصمة الجديدة

واستعرض وزير الأوقاف، خلال الافتتاح، عددًا من المعالم الفنية والمعنوية لمسجد مصر، مشيرًا إلى ما يزخر به من نقوش قرآنية وآيات كريمة تتناول معاني الأمن والسلام ومكانة مصر، بما يعكس الرسالة الحضارية والروحية للمسجد ودوره في ترسيخ القيم الإيمانية والوطنية. 

حضر الافتتاح عدد من أفراد أسر كبار القراء، مثل الشيخ محمد رفعت، والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والشيخ طه الفشني، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ أبو العينين شعيشع، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمد محمود الطبلاوي، والشيخ أحمد الرزيقي؛ علاوة على حضور القارئ الطبيب أحمد نعينع – شيخ عموم المقارئ المصرية.

ويأتي افتتاح المتحف في إطار دور الدولة المصرية في خدمة القرآن الكريم، والاعتناء بأهله وسيرهم العطرة، والحفاظ على التراث القرآني العريق، بما يقدم الاحتفاء المطلوب بنماذج ملهمة للأجيال الجديدة، ومحفزة لاكتشاف المواهب القرآنية وتنمية العطاء في هذا المجال الشريف.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وزيرا الأوقاف والثقافة يفتتحان متحف كبار القراء وزيرا الأوقاف والثقافة يفتتحان متحف كبار القراء بمسجد مصر في العاصمة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

احمد سعد

بالصور .. أحمد سعد يتألق في التجمع.. وإدوارد ولولا جفان يخطفان الأنظار بـ "عاجبني"

حلمي عبد الباقي

استخدم حقه القانوني.. حلمي عبد الباقي يكشف نتائج التحقيق معه بنقابة الموسيقيين

النجمة القديرة لبني عبد العزيز

لبنى عبد العزيز نافية شائعات تعرضها لوعكة صحية: أنا بخير

بالصور

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد