وزيرا الأوقاف والثقافة يفتتحان متحف كبار القراء بمسجد مصر في العاصمة الجديدة

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، متحف كبار قراء القرآن الكريم، بمسجد مصر في العاصمة الجديدة، يأتي ذلك ضمن جهود مؤسسات الدولة لصون التراث القرآني وتكريم رموزه الذين أسهموا في خدمة كتاب الله ونشره في العالم.

واستعرض وزير الأوقاف، خلال الافتتاح، عددًا من المعالم الفنية والمعنوية لمسجد مصر، مشيرًا إلى ما يزخر به من نقوش قرآنية وآيات كريمة تتناول معاني الأمن والسلام ومكانة مصر، بما يعكس الرسالة الحضارية والروحية للمسجد ودوره في ترسيخ القيم الإيمانية والوطنية.

حضر الافتتاح عدد من أفراد أسر كبار القراء، مثل الشيخ محمد رفعت، والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والشيخ طه الفشني، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ أبو العينين شعيشع، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمد محمود الطبلاوي، والشيخ أحمد الرزيقي؛ علاوة على حضور القارئ الطبيب أحمد نعينع – شيخ عموم المقارئ المصرية.

ويأتي افتتاح المتحف في إطار دور الدولة المصرية في خدمة القرآن الكريم، والاعتناء بأهله وسيرهم العطرة، والحفاظ على التراث القرآني العريق، بما يقدم الاحتفاء المطلوب بنماذج ملهمة للأجيال الجديدة، ومحفزة لاكتشاف المواهب القرآنية وتنمية العطاء في هذا المجال الشريف.