رياضة

الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك

أصدرت وزارة الرياضة بيانا رسميا بشأن أزمة أرض نادي الزمالك وتطورات الملف، بعد بيان النيابة العامة أمس الأحد بشأن الواقعة.

وقالت وزارة الرياضة في بيان رسمي: في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها في البلاغات المقدمة بخصوص الإجراءات الخاصة بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، تؤكد وزارة الشباب والرياضة متابعتها الدقيقة لكافة التطورات المرتبطة بهذا الملف وحرصها الكامل على الحفاظ على حقوق كافة الهيئات الرياضية وخاصة الجماهيرية منها.

تابعت وزارة الرياضة: وتؤكد أيضًا حرصها الكامل على السعي منذ البداية في الحفاظ على استقرار نادي الزمالك نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الأمر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادي ويحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

وأضافت: تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الجهات المعنية، لدراسة عدد من المقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي ويخدم هذه المنظومة.
 

واختتمت وزارة الرياضة بيانها: نشدد على عدم الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ ثمة إجراءات في هذا الشأن إلا بعد انتهاء النيابة العامة من أعمالها، التزاما منها باحترام القانون وسرية التحقيقات، والتزاما بمبادئ الشفافية وسيادة القانون.
 

