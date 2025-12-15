الزمالك يخطط لتجهيز عمر جابر قبل مواجهة حرس الحدود

يدرس أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إعادة عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق، للتشكيل الأساسي أمام حرس الحدود، بعد أن منحه راحة في المباراة الماضية أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويهدف المدرب من خلال هذه الخطوة إلى استعادة الجاهزية الفنية والبدنية لعمر جابر تمهيدًا للاعتماد عليه في مواجهة بلدية المحلة المقبلة، والتي تأتي بعد مباراتي حرس الحدود وسموحة.

ويضع عبد الرؤوف مباراة بلدية المحلة في كأس مصر على رأس أولوياته حاليًا، باعتبارها محطة مهمة في مشوار الفريق، ما يدفعه للعمل على تجهيز أكبر عدد ممكن من العناصر الأساسية.

ويحرص المدير الفني على تحقيق التوازن بين منح اللاعبين الراحة اللازمة وإعادة دمجهم تدريجيًا في المباريات الرسمية لضمان أفضل أداء للفريق.