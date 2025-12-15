الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري

وجه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر للمصريين بالخارج على حرصهم والمشاركة في جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، معقبا: "هو ما يجعلنا نفختر بوعي الناخب المصري وإيمانه المتعمق بأنه وحده الممسك باختيار من يمثله من نواب الأمة للعمل لصالح الشعب ومقدرات الوطن".

وأضاف خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة اليوم الأول لجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج، أنه تم ملاحظة إقبالا كبيرا من قبل المصريين بالخارج على المشاركة.

وأوضح أن الفئات العمرية الأعلى تصويتا من 31 إلى 40 عاما ثم من 51 إلى 60 عاما، مشيرا إلى أن جولة الإعادة تجرى في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة على 101 مقعد.