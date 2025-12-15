شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجّه رسالة غامضة: صلوا الأرحام واتعلموا من اللي فات

شارك الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيه، منشورا وجه فيه رسالة غامضة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال وائل عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "بصوا لقدام واتعلموا من الي فات واستعوضوا الله علي كل اللي راح واعرفوا ان الحياة قصيرة هتعيشوا مرة واحدة وصلوا الأرحام واستبشروا خير بالي جاي واستمتعوا بالحاضر ولا تلتفتوا لكل شيء".

وأضاف: "ليس كل شيء يستحق الاهتمام واعملوا في الدنيا لاخرتكم واذكروا اسم الله كثيرا وتوكلوا علي الحي الذي لا يموت وحلي لسانكم بالصلاة علي رسول الله".

كانت النجمة ياسمين عبد العزيز، قد كشفت عن الضريبة القاسية التي دفعتها من حياتها الشخصية بسبب الشهرة، موضحة أنها حرمتها من أبسط تفاصيل الحياة الطبيعية، وعلى رأسها الخصوصية والحرية في التحرك والاختيار.

وخلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، كشفت ياسمين أن الشهرة أصبحت عائقًا كبيرًا أمام أي علاقة عاطفية، قائلة: «لو اتعرفت على حد مقدرش أخرج معاه في مكان عام، لأن الناس هتشوفنا، ولو محصلش نصيب هيتقال ياسمين خرجت مع فلان وسابته».

وأضافت أنها لا تستطيع اتخاذ قرار الزواج دون فترة تعارف حقيقية، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الأضواء الدائمة.