السكك الحديد: اصطدام قطار بسيارة نقل أثناء عبورها من مكان غير مخصص دون إصابات

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنه في إطار متابعة اجراءات التشغيل علي الشبكة وفي تمام الساعة 17:55، ورد بلاغ من سائق القطار قم 299 / 3971 اكسبريس مرسى مطروح – محرم بك يفيد بوقوع حادث أثناء مسير القطار عند الكيلو 175/00 ما بين منطقتي جلال والضبعة ، نتيجة الاصطدام بسيارة نقل رقم 2861 ب د هـ، محملة بأعمدة كهرباء، تقوم بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، واسفر الاصطدام عن دفع العربة المخالفة خارج نطاق السكة ، فيما تسبب في سقوط البوجي الأمامي للعربة رقم 115445/1 خلف السفري، دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو طاقم القطار ودون تسجيل تلفيات مؤثرة .

وأضافت قد تم دفع الاطقم الفنية المتخصصة للتعامل مع الواقعة واستعادة حركة المسير علي الخط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الالتزام التام بقواعد السلامة

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع المواطنين وقائدي المركبات الالتزام التام بقواعد السلامة وعدم العبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المركبات، حرصا على الأرواح والممتلكات، وعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تشكل خطرا بالغا على سلامةوانتظام حركة التشغيل.