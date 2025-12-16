انهيار سد في واشنطن.. والسلطات تخلي 3 ضواحي بالمدينة| صور

انهار سد بولاية واشنطن الأمريكية، بسبب سقوط أمطار غزيرة خلال أسبوع، و أصدرت السلطات الأمريكية أوامر بالإخلاء الفوري لـ 3 ضواحي في مدينة سياتل بولاية واشنطن.

إجلاء لعشرات الآلاف من المواطنين

وجاء انهيار السد بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي غمرت المناطق، ودفعت السلطات إلى القيام بعمليات إجلاء لعشرات الآلاف من المواطنين، وإجراء العشرات من عمليات الإنقاذ في جميع أنحاء المناطق الغربية لولاية واشنطن.









وشمل أمر الإخلاء الصادر عن مقاطعة كينج، المنازل والأنشطة التجارية شرق "غرين ريفر" في أجزاء من كينت وأوبورن وتوكويلا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من فيضانات مفاجئة يشمل قرابة 47 ألف شخص.



