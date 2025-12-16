قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر
بدء رفع الحاويات من موقع حادث قطار بضائع بمنطقة السفاينة بطوخ.. صور
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
بعد الهبوط الأخير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ.. صور
أخبار العالم

زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
هاجر رزق

صرح فولوديمير زيلنسكي، الرئيس الأوكراني، بأن بلاده لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا، لا من الناحية القانونية ولا الفعلية.


الولايات المتحدة تسعى إلى سلام سريع
 

و قال زيلنسكي إن الولايات المتحدة تسعى إلى المضي سريعاً نحو السلام، في حين تحتاج أوكرانيا إلى ضمان أن يكون هذا السلام ذا جودة حقيقية ومستدامة، و ذلك بحسب وكالة رويترز.


 

وكشف زيلنسكي عن دعم أوكرانيا والولايات المتحدة لفكرة المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن وقف إطلاق النار خلال فترة عيد الميلاد.


 

و أكد زيلنسكي على رفض كييف إنشاء أي منطقة اقتصادية حرة في دونباس تكون خاضعة لسيطرة موسكو.


 

وأشار زيلنسكي إلى أنه لا توجد حتى الآن خطة سلام مثالية، لافتاً إلى أن المسودة الحالية لا تزال نسخة قيد العمل وتحتاج إلى المزيد من النقاش والتطوير.


 

وأوضح أن هناك اتفاقاً على أن الضمانات الأمنية يجب أن تُطرح للتصويت في الكونغرس الأميركي، مؤكداً في الوقت نفسه أن أوكرانيا باتت قريبة جداً من الحصول على ضمانات أمنية قوية.


 

وبيّن الرئيس الأوكراني أن الضمانات الأمنية لم تعد في إطارها العام، بل أصبحت وثيقة مفصلة، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل.


 

دونباس روسيا الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة الضمانات الأمنية

المزيد

