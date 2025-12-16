زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا

صرح فولوديمير زيلنسكي، الرئيس الأوكراني، بأن بلاده لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا، لا من الناحية القانونية ولا الفعلية.



الولايات المتحدة تسعى إلى سلام سريع



و قال زيلنسكي إن الولايات المتحدة تسعى إلى المضي سريعاً نحو السلام، في حين تحتاج أوكرانيا إلى ضمان أن يكون هذا السلام ذا جودة حقيقية ومستدامة، و ذلك بحسب وكالة رويترز.





وكشف زيلنسكي عن دعم أوكرانيا والولايات المتحدة لفكرة المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن وقف إطلاق النار خلال فترة عيد الميلاد.





و أكد زيلنسكي على رفض كييف إنشاء أي منطقة اقتصادية حرة في دونباس تكون خاضعة لسيطرة موسكو.





وأشار زيلنسكي إلى أنه لا توجد حتى الآن خطة سلام مثالية، لافتاً إلى أن المسودة الحالية لا تزال نسخة قيد العمل وتحتاج إلى المزيد من النقاش والتطوير.





وأوضح أن هناك اتفاقاً على أن الضمانات الأمنية يجب أن تُطرح للتصويت في الكونغرس الأميركي، مؤكداً في الوقت نفسه أن أوكرانيا باتت قريبة جداً من الحصول على ضمانات أمنية قوية.





وبيّن الرئيس الأوكراني أن الضمانات الأمنية لم تعد في إطارها العام، بل أصبحت وثيقة مفصلة، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل.



