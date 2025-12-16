قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء رفع الحاويات من موقع حادث قطار بضائع بمنطقة السفاينة بطوخ.. صور
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
بعد الهبوط الأخير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ.. صور
سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر واجهات المنازل
ترامب: الإدارة الأمريكية تبحث إذا كانت إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار

أفاد دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، أمس الإثنين، إن إدارته تبحث في ما إذا كانت إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بقتلها قياديا في حركة حماس، بحسب وسائل إعلام عالميه.


قوة تحقيق الاستقرار الدولية تعمل بالفعل

ومن جهة أخرى، قال ترامب إن قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة "تعمل بالفعل"، وأنه سيتم إضافة المزيد من الدول إليها.

و قال ترامب: "أعتقد أنها تعمل بشكل أو بآخر،ينضم إليها المزيد من الدول، و هناك دول مشاركة بالفعل، لكنها سترسل أي عدد من القوات أطلبه منها".

سيل من الشتائم 

كشف الكاتب الإسرائيلي ناحوم برنيا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه إهانات مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اغتيال القيادي البارز في حركة حماس، رائد سعد، واصفا ما حدث بأنه “سيل من الشتائم”، خصوصا أن تلك الخطوة فجرت غضبا واسعا داخل الإدارة الأمريكية، واعتُبرت خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب ما أورده برنيا في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن ترامب عبر بلهجة حادة عن استيائه من العملية، مؤكدا أن الاغتيال لم يكن منسقا مسبقا مع واشنطن، ما اعتبرته الإدارة الأمريكية تصرفا يعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، والمقرر أن تكون محور المحادثات بين نتنياهو وترامب في نهاية الشهر الجاري.

كما كشفت الإدارة الأمريكية أنه لم يتم الإبلاغ باغتيال رائد سعد القيادي بحماس  إلا بعد نحو عشرين دقيقة من تنفيذ العملية.

ونُفذت عملية اغتيال رائد سعد، الذي تصفه إسرائيل بأنه «الرجل الثاني» في حماس وأحد مخططي هجوم 7 أكتوبر، يوم السبت عند الساعة 2:49 ظهرا، بناء على معلومات استخباراتية، فيما جرى إبلاغ الجانب الأمريكي بالعملية بعد نحو 20 دقيقة فقط، في خرق للتفاهمات المتفق عليها ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار.
 

