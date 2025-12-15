قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يعرف الميت أخبار الأحياء؟.. متابعة لحظية لحياتك و11 حقيقة مفزعة
أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"
الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا
العلاقة الزوجية وضوابطها في الإسلام.. آيتان وحديث تضمن قوتها
دور الثوم المعتق في الوقاية من ألزهايمر.. دراسة علمية تكشف
حسبي الله ونعم الوكيل.. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه لها كلمات مؤثرة
بعد 21 سنة زواج.. طلاق المخرج حسام الحسيني ابن نهال عنبر
تحذير هام: طقس بارد وشبورة مائية كثيفة تُهدد الطرق غدا
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة
وفاة طبيب شاب داخل مستشفى بكفر الشيخ تشعل الغضب.. اتهامات بالإهمال الطبي وتأخر إسعاف الحالة
إخلاء سبيل سائق أتوبيس تسبب في تهشيم منزل بمدينة بدر
جولة الإعادة.. مشاركة واسعة وانتظامًا لافتًا في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: تقدم دبلوماسي في مفاوضات السلام مع واشنطن رغم القضايا الشائكة

زيلينسكي
زيلينسكي
أخبار العالم

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، عن إحراز تقدم في المفاوضات مع ممثلين عن الولايات المتحدة بشأن خطة سلام محتملة لأوكرانيا، لكنه شدد على أن عدداً من القضايا الشائكة ما تزال عالقة ولم يتم التوصل إلى حل بشأنها بعد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في العاصمة برلين، حيث أكد زيلينسكي أن أوكرانيا استطاعت توضيح موقفها بشأن الأراضي التي تطالب بها موسكو، مشيرًا إلى أن "أوكرانيا يُصغى إليها". ونفى الرئيس الأوكراني أي ضغوط أميركية على بلاده لتقديم تنازلات إقليمية في منطقة دونباس شرق البلاد، موضحًا أن المفاوضين الأمريكيين نقلوا موقف موسكو إلى الجانب الأوكراني، وأنهم سيقومون لاحقاً بعرض الموقف الأوكراني على الجانب الروسي.

وأضاف زيلينسكي: "سنرى ما ستؤول إليه الأمور فيما يتعلق بالأراضي في نهاية المطاف"، معربًا عن أمله في استمرار وساطة الولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف.

من جانبه، وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس المفاوضات بأنها خطوة مهمة نحو السلام، قائلاً: "لدينا الآن فرصة لعملية سلام حقيقية في أوكرانيا"، مضيفًا أن التقدم ما زال محدودًا، لكنه مؤكد على وجود "زخم دبلوماسي كبير وربما الأكبر منذ اندلاع الحرب".

وكشف ميرتس أن مفاوضات مكثفة وسرية جرت منذ مساء الأحد بين المفاوضين الأوكرانيين والأمريكيين والأوروبيين، مشيدًا بالدور الذي اضطلع به المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس السابق جاريد كوشنر في الدفع قدماً بهذه الجهود.

وأوضح المستشار الألماني أن الهدف الرئيسي لهذه المباحثات يتمثل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار يحفظ سيادة الدولة الأوكرانية، مع ضمانات أمنية ملموسة تُسهم في تثبيت الاستقرار.

 وأكد ميرتس أن الأطراف تعمل على تحقيق أهداف متفق عليها بين الأوكرانيين والأوروبيين والأميركيين، في خطوة تعكس جدية المحاولات الرامية لإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات.

تأتي هذه التطورات في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي عن كثب أي تقدم نحو حل النزاع، وسط آمال بأن تؤدي هذه الجهود الدبلوماسية إلى تقليص التصعيد واستعادة الاستقرار في شرق أوروبا.

زيلينسكي مفاوضات السلام واشنطن الولايات المتحدة برلين أوكرانيا موسكو فريدريش ميرتس جاريد كوشنر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

ترشيحاتنا

أحمد سالم

قريبًا في معرض الكتاب.. صدور كتاب «سيكولوجية التغيير: اقتصاد الإغواء»

تكريم مهندسي مصر للطيران

تكريم مهندسي مصر للطيران لجهودهم في أزمة تحديثات طائرات إيرباص A320

قطارات السكك الحديدية

السكك الحديد: اصطدام قطار بسيارة نقل أثناء عبورها من مكان غير مخصص دون إصابات

بالصور

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد