قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفر مش بالساهل من 59 دولة.. موعد تطبيق نظام ETIAS من دول الاتحاد الأوروبي
منخفض جوي| الأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة جديدة.. ما القصة؟
تعرف على أعلى معاش في نقابات مصر.. مفاجأة
خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا
تسجيلات مصوّرة قبل السقوط.. الأسد مع لونا الشبل يسخر من اسم عائلته.. فيديو
مستقبل المقصد المصري.. ورشة عمل تبحث توجهات الأسواق السياحية الدولية
مصرع شخصين في حادث تصادم ربع نقل ودراجة نارية بزراعي ديرمواس بالمنيا
أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك
الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»
الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل
تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي: العلاقات مع بيلاروس تتخذ مسارا إيجابيا قائما على المصالح المشتركة

عراقجي
عراقجي
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن العلاقات بين إيران وبيلاروسيا تسير في مسار إيجابي قائم على المصالح والاحترام المتبادلين، في ظل مواقف متقاربة إزاء القضايا الدولية والإقليمية.
ووصف الوزير الإيراني -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ماكسيم ريجينكوف في مينسك اليوم الاثنين- المباحثات التي أجراها مع نظيره البيلاروسي ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بأنها "بناءة ومثمرة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى التعاون الوثيق بين البلدين في مواجهة العقوبات الأحادية غير القانونية، فضلًا عن حضورهما المشترك في عدد من الأطر الإقليمية والدولية، مثمنًا مواقف بيلاروسيا الداعمة لإيران.
وأعرب عراقجي عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين طهران ومينسك، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على إعداد خريطة طريق لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق والتعاون في إطار المنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة، إضافة إلى الأطر متعددة الأطراف، خاصة مجموعة "بريكس"، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وحركة عدم الانحياز، بهدف دعم سيادة القانون ومواجهة الضغوط المتزايدة ضد التعددية.
وعقب اللقاء، وقع وزيرا خارجية إيران وبيلاروسيا ثلاث وثائق، شملت إعلانين بشأن مواجهة الإجراءات القسرية الأحادية وتعزيز دور القانون الدولي، إلى جانب برنامج تعاون بين وزارتي الخارجية للفترة من 2026 إلى 2030.
 

العلاقات عراقجي المصالح المشتركة بيلاروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

ترشيحاتنا

ركين سعد

ركين سعد تشارك محمد فراج بطولة مسلسل "أب ولكن" في رمضان 2026

الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية

افتتاح معرضين لمعلقات السينما الأرمينية ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية

حورية فرغلي

حورية فرغلي: أقرب الناس ليا خذلوني ومفيش خلاف بيني و شيري عادل

بالصور

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

المزيد