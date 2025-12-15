عراقجي: العلاقات مع بيلاروس تتخذ مسارا إيجابيا قائما على المصالح المشتركة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن العلاقات بين إيران وبيلاروسيا تسير في مسار إيجابي قائم على المصالح والاحترام المتبادلين، في ظل مواقف متقاربة إزاء القضايا الدولية والإقليمية.

ووصف الوزير الإيراني -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ماكسيم ريجينكوف في مينسك اليوم الاثنين- المباحثات التي أجراها مع نظيره البيلاروسي ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بأنها "بناءة ومثمرة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى التعاون الوثيق بين البلدين في مواجهة العقوبات الأحادية غير القانونية، فضلًا عن حضورهما المشترك في عدد من الأطر الإقليمية والدولية، مثمنًا مواقف بيلاروسيا الداعمة لإيران.

وأعرب عراقجي عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين طهران ومينسك، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على إعداد خريطة طريق لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق والتعاون في إطار المنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة، إضافة إلى الأطر متعددة الأطراف، خاصة مجموعة "بريكس"، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وحركة عدم الانحياز، بهدف دعم سيادة القانون ومواجهة الضغوط المتزايدة ضد التعددية.

وعقب اللقاء، وقع وزيرا خارجية إيران وبيلاروسيا ثلاث وثائق، شملت إعلانين بشأن مواجهة الإجراءات القسرية الأحادية وتعزيز دور القانون الدولي، إلى جانب برنامج تعاون بين وزارتي الخارجية للفترة من 2026 إلى 2030.

