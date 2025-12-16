أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قواتها بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف ، مشيرة إلى أن قوات مجموعة "المركز" تواصل تدمير القوات المعادية المحاصرة في أحياء شرق وغرب مدينة ديميتروف، وحررت 120 مبنى.



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : تم توجيه ضربات لأهداف البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية . فيما بلغت خسائر التشكيلات العسكرية الأوكرانية في منطقة عمليات مجموعة "الغرب" تجاوزت 220 عسكريا.



واضافت الوزارة الروسية: تواصل القوات الروسية تطهير بلدتي سفيتلوي وغريشينو في جمهورية دونيتسك من التشكيلات الأوكرانية المتفرقة، وتم صد هجومين للقوات الأوكرانية في منطقة رودينسكي.



وتابعت الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" تجاوزت 250 عسكريا . كما سيطرت قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع وأماكن أكثر استراتيجية، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 200 عسكري.





وزادت : خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة "المركز" تجاوزت الـ 505 عسكريين خلال 24 ساعة. وتواصل قوات مجموعة "الشرق" التقدم داخل الدفاعات الأوكرانية ، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 295 عسكريا ودبابتين



وختمت الدفاع الروسية بيانها بالقول : الدفاعات الجوية أسقطت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق بريانسك ولينينغراد وكالوغا وسمولينسك، بالإضافة إلى طائرتين فوق منطقة موسكو.