قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية تكشف حجم خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

الجيش الروسي
الجيش الروسي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قواتها بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف ، مشيرة إلى أن قوات مجموعة "المركز" تواصل تدمير القوات المعادية المحاصرة في أحياء شرق وغرب مدينة ديميتروف، وحررت 120 مبنى.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : تم توجيه ضربات لأهداف البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية . فيما بلغت خسائر التشكيلات العسكرية الأوكرانية في منطقة عمليات مجموعة "الغرب" تجاوزت 220 عسكريا.

واضافت الوزارة الروسية: تواصل القوات الروسية تطهير بلدتي سفيتلوي وغريشينو في جمهورية دونيتسك من التشكيلات الأوكرانية المتفرقة، وتم صد هجومين للقوات الأوكرانية في منطقة رودينسكي.

وتابعت الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" تجاوزت 250 عسكريا . كما سيطرت قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع وأماكن أكثر استراتيجية، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 200 عسكري.


 

وزادت : خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة "المركز" تجاوزت الـ 505 عسكريين خلال 24 ساعة. وتواصل قوات مجموعة "الشرق" التقدم داخل الدفاعات الأوكرانية ، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 295 عسكريا ودبابتين

وختمت الدفاع الروسية بيانها بالقول : الدفاعات الجوية أسقطت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق بريانسك ولينينغراد وكالوغا وسمولينسك، بالإضافة إلى طائرتين فوق منطقة موسكو.

روسيا وزارة الدفاع الروسية القوات المسلحة الأوكرانية جمهورية دونيتسك مسيرة أوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

أرض أكتوبر

كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

سعر الذهب اليوما

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

وزير الداخلية الكويتي

لم أكن أتوقع حدوثها أبدًا.. وزير الداخلية الكويتي يتوعد نقيب شرطة قتل شقيقته غدرًا

شعار الجامعة العربية

قصة المادة 17 من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يدين الهجوم على قاعدة لقوات حفظ السلام في السودان

بالصور

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد