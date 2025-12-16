حماس: رصدنا 46 توغل لآليات إسرائيلية خارج الخط الأصفر

أكد حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن نحو 1000 شخص أُصيبوا جراء الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال لم تلتزم بالخط الأصفر وتجاوزته مرات عديدة.

و‌قالت ‏حركة حماس في بيان لها أنه تم رصد 46 مرة توغلت فيها آليات إسرائيلية خارج الخط الأصفر.

و‌أشارت ال‏حركة إلى أن قوات الاحتلال تمنع دخول المساعدات ودخول آليات رفع الأنقاض ، لافتة إلى أن إسرائيل تخفي المعلومات عن جثث الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

كما حملت ال‏حركة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن محاولات إفشال اتفاق وقف إطلاق النار.

كان القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس غازي حمد صرح بأنه تم تسليم الوسطاء والغرفة المشتركة لمتابعة الاتفاق تقارير مفصلة حول كل الخروقات.

وأشار غازي في تصريحات له إلى أن هذه الخروقات الواضحة والفاضحة تهدد الاتفاق وتضعه في مهب الريح.

وذكر القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس قائلا : المطلوب تحرك الوسطاء لردع دولة الاحتلال عن استمرار خروقاتها.

وأضاف : كان هناك اتفاق على تشكيل لجنة لمعالجة الخروقات لكن الاحتلال لم يلتزم بذلك. وهناك نحو 400 شهيد منذ بدء اتفاق وقف الحرب أكثر من 95% منهم مدنيون.

وتابع غازي حمد : لا يحق "لإسرائيل" استهداف رجال المقاومة خلال سريان اتفاق وقف الحرب.

واختتم القيادي في حماس تصريحاته قائلا : "إسرائيل" لم تقدم دليلا واحدا على ذرائعها المتكررة باستهداف رجال المقاومة.