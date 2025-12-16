حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه

قالت حركة حماس، إن الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه، متابعة: تكرار خروقات الاحتلال دليل واضح على أنها مخططة وبقرار حكومي.





وأوضحت الحركة ، أن الخروقات شملت عمليات القتل والإعدام وإطلاق النار على المواطنين والقصف والاغتيالات.



ولفتت الحركة ، إلى أن الاحتلال تجاوز الخط الأصفر بمسافات كبيرة وصلت أحيانا إلى نحو كيلومترين،متابعا: الاحتلال ارتكب أكثر من 813 خرقا منذ سريان الاتفاق بمعدل 25 يوميا.



وأشارت إلى أننا نطالب بالتحرك العاجل لردع الاحتلال عن استمرار خروقاته، موضحة أن الاحتلال لم يلتزم باتفاق تشكيل لجنة لمعالجة الخروقات .