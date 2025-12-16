قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
أسماء عبد الحفيظ

بعد الإنجاب، يمر كل زوجين بتحولات كبيرة في حياتهما اليومية. وجود الأطفال يغير الروتين، يزيد المسؤوليات، ويجعل الوقت المخصص للعلاقة الزوجية أقل، مما قد يؤدي إلى شعور أحد الطرفين بالإهمال أو الضغط النفسي. 

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

ولكن مع الوعي والتنظيم، يمكن للمرأة الحفاظ على علاقة زوجية سعيدة ومستقرة رغم الانشغال بالطفل، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. إعادة ترتيب الأولويات بعقلانية

  • مع الأطفال، تصبح الأولوية للعناية بهم، لكن يجب ألا تُنسى العلاقة الزوجية. نصائح مهمة:
  • خصصي وقتًا قصيرًا يوميًا للتواصل مع شريكك، حتى لو دقائق قليلة.
  • رتبي جدولك اليومي بحيث يشمل وقتًا لنفسك ووقتًا للعائلة.
  • احرصي على توازن مسؤوليات البيت والطفل مع العلاقة الزوجية لتجنب الاحتقان النفسي.

2. التواصل الصريح والمستمر

  • الحديث مع الشريك هو أساس العلاقة الصحية بعد الإنجاب:
  • شاركي مشاعرك بصراحة، سواء كانت ضغوط، تعب، أو فرح.
  • استمعي لشريكك دون مقاطعة، وحاولي فهم ما يمر به أيضًا.
  • تجنبي تراكم الاستياء، فالتعبيرات الصغيرة اليومية تساعد على تفادي المشاكل الكبيرة.
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

3. الحفاظ على العلاقة الحميمة والرومانسية

  • وجود الأطفال قد يقلل الوقت المخصص للحميمية، لكن يمكن الحفاظ عليها ببعض الأفكار العملية:
  • خططي لمواعيد صغيرة للقاءات خاصة بينكما، حتى لو كانت في البيت بعد نوم الأطفال.
  • أرسلي رسائل قصيرة رومانسية خلال اليوم أو اتصلي بشريكك للاطمئنان.
  • جربي نشاطات بسيطة معًا مثل مشاهدة فيلم، تناول وجبة، أو التحدث قبل النوم.

4. التعاون في المسؤوليات المنزلية

العمل الجماعي بين الزوجين يقلل التوتر ويعزز الشعور بالشراكة:

  • وزعي المهام المنزلية بطريقة عادلة بينكما.
  • اشركي شريكك في رعاية الطفل حتى يشعر بمسؤولية مشتركة ويزيد التقدير المتبادل.
  • تجنبي الشعور بأن كل شيء يقع على عاتقك، فهذا يسبب ضغوطًا نفسية ويؤثر على العلاقة.
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

5. الاهتمام بنفسك لتكوني أفضل زوجة وأم

العناية بنفسك ضرورية لتتمكني من التعامل مع الزوج والأطفال:

  • خصصي وقتًا لممارسة الرياضة أو المشي القصير يوميًا.
  • اهتمي بمظهرك الشخصي، حتى لو صغير، فهذا يعزز الثقة بالنفس والجاذبية أمام الزوج.
  • اهتمي بصحتك النفسية عبر ممارسة الهوايات أو الاسترخاء بطرق بسيطة.

6. تفهم التغيرات النفسية والجسدية

بعد الولادة، تمر المرأة بتغيرات هرمونية ونفسية تؤثر على مزاجها وصبرها:

  • كوني صبورة مع نفسك ومع شريكك.
  • لا تترددي في طلب الدعم النفسي إذا شعرتِ بالتعب النفسي أو القلق المستمر.
  • تفهم الزوج لهذه التغيرات يخفف من التوتر ويقوي العلاقة.

7. تجنب المقارنات والنقد السلبي

كثير من الأزواج يقعون في فخ المقارنات أو الانتقاد بعد الإنجاب:

  • تجنبي مقارنة شريكك بأشخاص آخرين أو بشريك مثالي في وسائل التواصل.
  • ركزي على نقاط القوة والجهود اليومية التي يبذلها شريكك.
  • استخدمي كلمات تشجيعية وتقديرية لتعزيز العلاقة بينكما.
المرأة شريكها كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال حياتها الزوجية الإنجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

مسؤولة بالخارجية الصينية

مسئولة صينية: الصين ومصر ترتبطان بعلاقات وثيقة وتعاون متبادل

سفيرة الإيسيسكو للسلام الصحفية ميس رضا

ميس رضا تفوز بجائزة المركز الثاني عن مبادرة الوعي بمخاطر التغير المناخي

سفيرة الإيسيسكو للسلام

تكريم سفيرة الإيسيسكو للسلام ميس رضا عن مبادرة الوعي بمخاطر التغير المناخي

بالصور

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد