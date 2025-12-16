قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس

هاني حسين

أكد نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن خطر الموت من البرد يتزايد في قطاع غزة.

وقال في كلمته بجلسة لمجلس الأمن: " غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس، ولا بديل عن إصلاح السلطة الفلسطينية".

وتابع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: الوصول الإنساني في غزة ما زال محدودا والقوافل مازالت تواجه عراقيل أمنية ولوجستية".

وأكمل: الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وكل ما هو مرتبط بها غير قانونية وتنتهك القانون الدولي.

وتابع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: “ندين عنف المستوطنين في الضفة الغربية والعمليات الإسرائيلية العسكرية هناك تشرد المدنيين”.

وأكمل: على السلطات الإسرائيلية منع هجمات المستوطنين ومحاسبة المتورطين في التحريض والعنف.
 

