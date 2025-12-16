قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين

قال حسني نديم مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ولا سيما في مدينة غزة، تزداد سوءًا مع هطول الأمطار المصاحبة للمنخفض الجوي الثاني الذي يضرب القطاع خلال الأيام القليلة الماضية، في وقت لم يتعافَ فيه السكان بعد من آثار المنخفض السابق.

وأوضح مهنا، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الواقع الإنساني والحياتي بالغ القسوة والتعقيد، نتيجة الأضرار الكبيرة التي خلّفها المنخفض الجوي السابق، وعدم توفر أي بدائل لدى السكان والنازحين، الذين غرقت خيامهم ومراكز إيوائهم بمياه الأمطار خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن الإمكانات المتاحة لدى المواطنين والنازحين محدودة للغاية، خاصة أولئك الذين يعيشون في مراكز الإيواء والخيام والمخيمات، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والسيول، إلى جانب الرياح القوية، في تلف وتهالك عدد كبير من الخيام، واقتلاع بعضها وتطايره، ما اضطر العديد من الأسر إلى قضاء ليلتهم الماضية في العراء وسط ظروف جوية قاسية.

وأضاف المتحدث باسم بلدية غزة أن جميع ممتلكات النازحين الأساسية، من فراش وأغطية وملابس شتوية، تعرضت للبلل والتلف بشكل كبير، في ظل انعدام البدائل، ما فاقم من حجم المعاناة الإنسانية.

وبيّن أن القدرة التشغيلية لمنظومة تصريف مياه الأمطار انخفضت بنحو 80%، مشيرًا إلى أنه في أفضل الأحوال لا تتجاوز نسبة التصريف 20% من القدرة الكاملة، سواء على مستوى شبكات التصريف أو مضخات الصرف الصحي، ما ينذر بتفاقم الأوضاع مع استمرار المنخفضات الجوية.

