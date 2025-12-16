هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على الأزمة الأخيرة التي يتعرض لها الفنان أحمد العوضي بعد تصريحاته الأخيرة على السوشيال ميديا، قائلة :"أحمد العوضي يتعرض لحرب بعد تصريحات أثارت الجدل له عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

رسالة قوية من مفيدة شيحة لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وخلال تقديمها حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، انفعلت الإعلامية مفيدة شيحة، قائلة :"ليه يا أحمد طلعت قلت الكلام ده دلوقتي وهل دي رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهل أنت عايز تقول رسالة معينة وكلام من تحت الترابيزة وفكرة ارسال الرسائل من تحت الترابيزة".

إحنا الجمهور بقول زهقنا من هذه الرسائل وانتم لكم برستيج وكفاية

وتابعت مفيدة شيحة في رسالتها للفنان أحمد العوضي :"ليه هما الاتنين بيعملوا كده وكل واحد يطلع يقول إنه الأعلى أجرا، والاكثر مشاهدة وده حقك وتقوله في أي مكان تاني غير السوشيال ميديا، وإحنا الجمهور بقول زهقنا من هذه الرسائل وانتم لكم برستيج وكفاية".

وأكملت مفيدة شيحة، أن :"انت حققت نجاح كبير يا أحمد وفكرة الأقوى والأفضل سيبها للجمهور والجمهور هو من يعطي هذا الأمر، والمطلوب أن تعطي للمشاهد حقه في قول من الأفضل".

أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره تفاصيل مسابقة جديدة من خلال حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتب العوضي :"زي ما وعدتكم بمناسبة جائزة أحسن ممثل.. المسابقة رقم 75 النهاردة الساعة 8 بليل، الحمد لله تالت جايزة السنة دي 2025 ".

أحمد العوضي

واضاف :"جائزة أحسن ممثل يوم الجمعة القادم.. استنو السؤال و١٢ فائز، في حب اخواتي اللي دايما معاهم كاسح وناجح وبفضلهم بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى.. وربنا يديمها نعمة الأكثر مشاهدة والأكثر بحثاً والأكثر طعامة زي اخواتي الطعمين كده".

وكان قد عبر الفنان أحمد العوضى عن سعادته الكبيرة بالاحتفال بعيد ميلاده وسط متابعيه وجمهوره ومحبيه .

وقال العوضى، في بث مباشر عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك :" أجمل حاجة إنى أقضى عيد ميلادى مع أخواتى اللى بيحبونى وكان بالنسبة لى أحلى عيد ميلاد».

وأوضح قائلاً: «إن شاء الله عيد ميلادى السنة الجاية أقضيه معاكم أنا والمدام»، وأضاف مازحًا: «والسنة اللى بعدها أبقى أنا والمدام والولاد فى عيد ميلادي برضو، أنا أحب الأحداث كلها تحصل فى عيد ميلادي».

وأعرب الفنان أحمد العوضى، عن امتنانه الكبير لجمهوره بعد تصدر مسلسله فهد البطل قائمة الأكثر بحثًا فى جوجل لعام 2025، ومن قبله مسلسل حق عرب لعام 2024، موضحًا أنه النجم الأعلى أجرًا فى مصر.

وقال أحمد العوضى، فى بث مباشر عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «أنا النجم الأعلى أجرًا فى مصر، والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعًا وده بدعم إخواتى ليا وفضل ربنا عليا، والمسابقات دى أقل حاجة أقدمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد فى مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة عيبة فى حقي».