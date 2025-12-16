وزيرة التضامن تتوجه إلى عمان للمشاركة في أعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

تتوجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مساء اليوم إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي تستضيفها العاصمة عمان.

كما من المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والذي يعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جعفر حسان، وبحضور السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش المشاركة في المؤتمر، وذلك لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في برامج الحماية والتنمية الاجتماعية.