الرئيس اللبناني : الاعتداءات الإسرائيلية على بلادنا انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية

قال الرئيس اللبناني إن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.



وأضاف الرئيس اللبناني أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان أودت بحياة المئات من النساء والرجال والأطفال الأبرياء.



وأكد الرئيس اللبناني أن استهداف الجيش اللبناني يتناقض مع دعوات تمكينه من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق، قام وزراء التربية والتعليم العالي في لبنان ريما كرامي والإعلام بول مرقص، والدولة لشئون التنمية الإدارية فادي مكي بجولة في مدارس تستضيف النازحين لتأمين الاحتياجات الأساسية للأهالي الوافدين من المناطق المتضررة.

وأعلنت وزيرة التربية - خلال الجولة - "وضع أكثر من 400 منشأة تربوية تشمل مدارس ومعاهد فنية تحت تصرف هيئة الإغاثة لاستقبال النازحين" ،مؤكدة "التزام الوزارة بشعار تعليم أي طفل في أي لحظة".

وأشارت إلى "انطلاق مبادرات للتعليم عن بُعد" في بعض مدارس المناطق الحدودية مثل مدرسة الخيام لضمان عدم ضياع العام الدراسي على الطلاب النازحين".