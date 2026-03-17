لبنان: وضع 400 منشأة تربوية تحت تصرف "هيئة النازحين"

قام وزراء التربية والتعليم العالي في لبنان ريما كرامي والإعلام بول مرقص، والدولة لشئون التنمية الإدارية فادي مكي بجولة في مدارس تستضيف النازحين لتأمين الاحتياجات الأساسية للأهالي الوافدين من المناطق المتضررة.

وأعلنت وزيرة التربية - خلال الجولة - "وضع أكثر من 400 منشأة تربوية تشمل مدارس ومعاهد فنية تحت تصرف هيئة الإغاثة لاستقبال النازحين" ،مؤكدة "التزام الوزارة بشعار تعليم أي طفل في أي لحظة".

وأشارت إلى "انطلاق مبادرات للتعليم عن بُعد" في بعض مدارس المناطق الحدودية مثل مدرسة الخيام لضمان عدم ضياع العام الدراسي على الطلاب النازحين".

من جهته، شدد مرقص على "أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة"، داعيا "المؤسسات الإعلامية إلى الابتعاد عن خطاب الكراهية والفتنة، والتركيز على تعزيز أواصر الوحدة الوطنية ونقل حاجات النازحين بوضوح إلى الممولين والداعمين".

وشدد وزير الدولة اللبناني لشئون التنمية الإدارية على أن "الوزارة تعمل على تطوير آليات التنسيق الرقمي بين مختلف الوزارات لضمان سرعة الاستجابة وتفادي الازدواجية في تقديم المساعدات"، مؤكدا أن "الأولوية هي تذليل العقبات الإدارية التي قد تعيق عمل الفرق الميدانية"، مشيرا الى "ضرورة ايجاد آلية شفافة وواضحة لتوثيق حاجات النازحين وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها بكرامة".