اضطراب في الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط .. ونشاط للرياح وأمطار على هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا ،الأربعاء، طقس مائل للدفء إلى دافئ على أغلب أنحاء الجمهورية، فيما يسود البلاد ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، هناك فرص لأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ، فيما تنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحر المتوسط؛ فهي معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح : جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ فهي مضطربة مع ارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح: جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 16

العاصمة الجديدة 27 15

6 اكتوبر 28 16

بنهــــا 27 15

دمنهور 26 15

وادى النطرون 27 16

كفر الشيخ 26 15

بلطيم 26 14

المنصورة 27 16

الزقازيق 27 15

شبين الكوم 26 15

طنطا 26 14

دمياط 27 16

بورسعيد 26 15

الإسماعيلية 28 15

السويس 28 14

العريش 27 15

رفح 27 16

رأس سدر 26 14

نخل 26 11

كاترين 15 05

الطور 26 15

طابا 25 14

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 13

الاسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 22 13

مطروح 23 11

السلوم 22 12

سيوة 24 10

رأس غارب 26 15

سفاجا 26 16

مرسى علم 27 17

شلاتين 28 19

حلايب 29 20

أبو رماد 32 17

مرسى حميرة 27 18

أبرق 34 17

جبل علبة 33 17

رأس حدربة 28 19

الفيوم 27 13

بني سويف 27 13

المنيا 28 12

أسيوط 29 12

سوهاج 30 13

قنا 36 18

الأقصر 37 17

أسوان 37 17

الوادى الجديد 34 17

أبوسمبل 36 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 37 26

المدينة 32 22

الرياض 29 18

المنامة 24 19

أبوظبى 29 21

الدوحة 28 19

الكويت 27 15

دمشق 19 09

بيروت 19 15

عمان 21 10

القدس 22 10

غزة 23 15

بغداد 25 11

مسقط 32 24

صنعاء 28 12

الخرطوم 42 28

طرابلس 18 13

تونس 19 10

الجزائر 19 08

الرباط 21 11