مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر
مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
رياضة

الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها

كاف
كاف
حمزة شعيب

أصدر الكاف قائمة بكافة الممنوعات على الجماهير في المدرجات وأبرزها الليزر التي سبق وكان لمنتخب مصر واقعة بسببه أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتضم قائمة الممنوعات في كأس الأمم الأفريقية كالتالي :

‏1- الأطعمة.

2 - القوارير .

3 - العلب بجميع أنواعها.

‏4 - السجائر.

5 - المشروبات الكحولية.

‏6 - الأبواق والصفارات وأدوات التشجيع الصوتية.

‏7- أشعة الليزر.

8- المناديل الورقية وأوراق التنظيف.

‏9- الحيوانات الأليفة.

10- المظلات والخوذات.

‏11 -الكرات بجميع أنواعها.

12- الولّاعات.

‏13- الأعلام أو اللافتات التي يتجاوز حجمها 1م × 2م.

‏14 - الكاميرات الاحترافية ومعدات التصوير.

15- الأقنعة وبخاخات الغاز.

موعد سفر منتخب مصر
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، أن تسافر بعثة الفراعنة إلى مدينة أغادير المغربية بعد غدٍ الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاء هذا القرار عقب انتهاء المنتخب من خوض آخر تجاربه الودية أمام منتخب نيجيريا، في إطار التحضيرات النهائية للبطولة القارية، حيث تُقام المباراة في تمام الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة.

مواعيد مباريات منتخب مصر

22 ديسمبر: مصر × زيمبابوي - الساعة 11:00 مساءً26 ديسمبر: مصر × جنوب أفريقيا -الساعة 6:00 مساءً29 ديسمبر: مصر × أنجولا -الساعة 7:00 مساءً.

كاف أمم إفريقيا أمم أفريقيا

