قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل استقبال نادي سموحة القنصل الفرنسي بالإسكندرية ووفدا رسميا من مدينة مارسيليا

نادي سموحة
نادي سموحة
حسام الحارتي

في إطار حرص نادي سموحة الرياضي والاجتماعي على تنويع أنشطته وتقديم خدمات متكاملة لأعضائه في مختلف المجالات، استقبل النادي اليوم القنصل الفرنسي بالإسكندرية  “لينا بلان”، وذلك برفقة وفد رسمي من مدينة مارسيليا الفرنسية، في زيارة تهدف إلى دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء استكمالًا للتعاون الثقافي الذي انطلق خلال الفترة الماضية، من خلال تنظيم دورات لتعليم اللغة الفرنسية داخل نادي سموحة بالتعاون مع المعهد الفرنسي، والتي شهدت مشاركة واسعة من الأعضاء وأسرهم، وأسهمت في تحقيق استفادة تعليمية وثقافية ملموسة.

وشهدت الزيارة بحث مرحلة جديدة من التعاون، تتضمن فتح آفاق للتعاون الرياضي من خلال تبادل الخبرات، وإتاحة فرص لتطوير لاعبي نادي سموحة، بما قد يشمل برامج تدريبية وفرص احتراف خارج مصر، خاصة في مدينة مارسيليا، بما يسهم في دعم المواهب الرياضية بالنادي ورفع مستواها الفني.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود التي بدأت خلال الشهور الماضية في ملف التعاون الثقافي الدولي، والتي تابعتها الدكتورة“ماهينور سامح” عضوة مجلس إدارة نادي سموحة، في إطار توجه النادي لتوسيع مجالات الشراكة الخارجية بما يخدم أعضاءه.

وجاء ذلك بحضور برئاسة محمد بلال رئيس نادي وعمر الغنيمي نائب رئيس مجلس الإدارة ورامي فتح الله أمين الصندوق. وأسماء الخولي ومحمد نمر ومحمد سودان”، ومحمود قطب وخالد سليم وأدهم السجيني”.

كما حضر من الجانب الفرنسي  كل من لينا بلان  القنصل العام لفرنسا بالإسكندرية ودينا ماجد مديرة مكتب القنصل العام وماري لوسي فولجنسينجرو متدربة بالقنصلية.إلى جانب وفد رسمي من مدينة مارسيليا الفرنسية ضم:

ماري بلوتان مديرة مشروعات بقسم المتوسط وصابرينا دجوري و مديرة مشروعات بقسم المتوسط.

وأكد مسؤولو نادي سموحة أن هذه الزيارة تأتي ضمن رؤية النادي في تقديم منظومة متكاملة لأعضائه، تشمل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية، والعمل على بناء شراكات دولية تفتح آفاقًا جديدة للتطوير والاستفادة.

نادي سموحة الرياضي نادي سموحة مارسيليا الفرنسية سموحة اللغة الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

ترشيحاتنا

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

بالصور

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد