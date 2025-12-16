تفاصيل استقبال نادي سموحة القنصل الفرنسي بالإسكندرية ووفدا رسميا من مدينة مارسيليا

في إطار حرص نادي سموحة الرياضي والاجتماعي على تنويع أنشطته وتقديم خدمات متكاملة لأعضائه في مختلف المجالات، استقبل النادي اليوم القنصل الفرنسي بالإسكندرية “لينا بلان”، وذلك برفقة وفد رسمي من مدينة مارسيليا الفرنسية، في زيارة تهدف إلى دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء استكمالًا للتعاون الثقافي الذي انطلق خلال الفترة الماضية، من خلال تنظيم دورات لتعليم اللغة الفرنسية داخل نادي سموحة بالتعاون مع المعهد الفرنسي، والتي شهدت مشاركة واسعة من الأعضاء وأسرهم، وأسهمت في تحقيق استفادة تعليمية وثقافية ملموسة.

وشهدت الزيارة بحث مرحلة جديدة من التعاون، تتضمن فتح آفاق للتعاون الرياضي من خلال تبادل الخبرات، وإتاحة فرص لتطوير لاعبي نادي سموحة، بما قد يشمل برامج تدريبية وفرص احتراف خارج مصر، خاصة في مدينة مارسيليا، بما يسهم في دعم المواهب الرياضية بالنادي ورفع مستواها الفني.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود التي بدأت خلال الشهور الماضية في ملف التعاون الثقافي الدولي، والتي تابعتها الدكتورة“ماهينور سامح” عضوة مجلس إدارة نادي سموحة، في إطار توجه النادي لتوسيع مجالات الشراكة الخارجية بما يخدم أعضاءه.

وجاء ذلك بحضور برئاسة محمد بلال رئيس نادي وعمر الغنيمي نائب رئيس مجلس الإدارة ورامي فتح الله أمين الصندوق. وأسماء الخولي ومحمد نمر ومحمد سودان”، ومحمود قطب وخالد سليم وأدهم السجيني”.

كما حضر من الجانب الفرنسي كل من لينا بلان القنصل العام لفرنسا بالإسكندرية ودينا ماجد مديرة مكتب القنصل العام وماري لوسي فولجنسينجرو متدربة بالقنصلية.إلى جانب وفد رسمي من مدينة مارسيليا الفرنسية ضم:

ماري بلوتان مديرة مشروعات بقسم المتوسط وصابرينا دجوري و مديرة مشروعات بقسم المتوسط.

وأكد مسؤولو نادي سموحة أن هذه الزيارة تأتي ضمن رؤية النادي في تقديم منظومة متكاملة لأعضائه، تشمل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية، والعمل على بناء شراكات دولية تفتح آفاقًا جديدة للتطوير والاستفادة.