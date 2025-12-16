ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

تعرضت الفنانة فاطمة محمد علي لحادث سيارة مروّع، أسفر عن تهشّم سيارتها إثر تصادم شديد، دون وقوع إصابات بشرية.





وأعلنت الفنانة نجاتها عبر حسابها على «إنستجرام»، مؤكدة أنها كانت على وشك التعرّض لخطر جسيم، إلا أن العناية الإلهية أنقذتها.





وطمأنت جمهورها على حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها بخير وتخضع للراحة اللازمة بعد الصدمة النفسية التي أعقبت الحادث.





كما وجّهت الشكر لكل من تواصل معها بالدعاء والدعم، مؤكدة أن الخسائر المادية يمكن تعويضها، بينما الأهم هو السلامة.





وأثارت رسالتها تفاعلاً واسعاً من زملائها ومحبيها الذين تمنّوا لها الشفاء العاجل.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/LDG-sFk_F44