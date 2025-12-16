قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر
مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
رياضة

مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز ،عن مصير رمضان صبحي مع الفريق الأول لكرة القدم والتعاقد مع بديله فى الفترة المقبلة.

وأصدرت المحكمة الرياضية قرارها بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات، بعد إدانته بالتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إننا ندعم رمضان صحبي ولن نتخلى عنه فى قضية المنشطات والتوزير فى الإمتحانات الدراسية.

وشدد المصدر على أن، بالفعل نبحث فى الوقت الحالى عن بديله ونتمني التعاقد مع أحمد عبدالقادر نجم الأهلي ليعوض غياب رمضان صبحي فى الفترة المقبلة.

محامي رمضان صبحي: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي وأبو ريدة عرض المساعدة
 

أكد هاني زهران، محامي اللاعب رمضان صبحي، أن أزمة المنشطات أثارت موجة كبيرة من التعاطف من مختلف أطياف الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يستحق أن ينهي مسيرته بسبب اتهام يراه غير قائم على أي أدلة حقيقية.

 وشدد زهران على أن فريق الدفاع يعمل بكل قوة لحماية اسم اللاعب ومسيرته، مؤكدًا أن رمضان لم يتعاطَ أي مواد محظورة وفق ما يثبت من المستندات والمعطيات القانونية.

العقوبة غير متناسبة مع الوقائع

وأوضح المحامي أن العقوبة الصادرة بحق اللاعب لا تتناسب مع ما قدمه فريق الدفاع من معلومات وقرائن، معتبرًا أن هناك قصورًا واضحًا يجب إعادة النظر فيه. وأشار إلى أنهم يواصلون العمل من أجل تخفيف العقوبة أو إلغائها بالكامل، اعتمادًا على الأدلة التي تثبت براءة اللاعب من التهمة المنسوبة إليه.

خطوات تصعيدية محتملة

وكشف زهران أنه في حال رفض الطعن أمام المحكمة الفيدرالية، فإن الفريق القانوني سيتجه إلى خطوات تصعيدية أخرى، من بينها اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأوضح أن هناك سوابق قانونية مشابهة تم قبولها في تلك المحكمة، ما يجعل هذا الخيار مطروحًا بقوة إذا لم يتم إنصاف اللاعب في المراحل الحالية.

غياب التواصل من الأهلي وبيراميدز

وحول تفاعل الأندية مع الأزمة، أشار المحامي إلى أنه لم يتلقَّ أي اتصال من مسؤولي الأهلي أو بيراميدز، ولم يُطلب منه أي مستندات أو معلومات قانونية بخصوص القضية. لكنه أكد في الوقت ذاته استعداد فريق الدفاع الكامل للتعاون مع أي جهة ترغب في مساندة اللاعب خلال هذه المرحلة الدقيقة.

اتصال مؤثر من هاني أبو ريدة

واختتم زهران تصريحاته بالإشارة إلى مكالمة طويلة جمعته بهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، استمرت لأكثر من ساعة. وقال إنه شعر خلال المكالمة أنه يتحدث مع والد للاعب وليس مجرد مسؤول رياضي، لما أظهره أبو ريدة من اهتمام ودعم معنوي كبيرين تجاه رمضان صبحي في أزمته الحالية.

نادي بيراميدز بيراميدز رمضان صبحي المحكمة الرياضية قضية المنشطات

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

