رياضة

مدرب بيراميدز: أوباما لا يصلح وإيفرتون لم يتأقلم .. ورمضان صبحي أثر على الفريق

حسن العمدة

خرج الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، ببعض التصريحات الهامة التى تخص الفريق الأول لكرة القدم ومصير بعض اللاعبين فى الفترة المقبلة.

ويدرس الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، التعاقد مع بعض صفقات لتدعيم صفوف السماوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال يورتشيتش، "تحدثت مع الإدارة بشأن الرغبة في تغيير الدماء في بعض المراكز، حيث نرغب في التعاقد مع مدافعين اثنين في قلب الدفاع، إلى جانب لاعب رقم 10 يمنح الفريق أفضلية هجومية، ويمتلك الحلول الفردية القادرة على تغيير مجرى المباريات".

وأضاف مدرب بيراميدز "مركز الجناح يمثل أزمة كبيرة بالنسبة لنا، في ظل غياب مصطفى فتحي لانضمامه للمنتخب الوطني، وعودته في يناير، وهو ما يجعله خارج التدريبات معنا لفترة طويلة، بالإضافة إلى أن البرازيلي إيفرتون دا سيلفا ما زال يحتاج لوقت من أجل التأقلم مع الفريق".

وواصل كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز: "طلبت التعاقد مع مدافع أو ثنائي دفاع ونفكر في لاعب رقم 10 لكي يمنحنا مستوى وأداء أفضل".

وأوضح، "بشأن مركز الجناح هذه هي مشكلة أكبر وعلينا أن نرى ماذا سيحدث مستقبلًا لأن مصطفى فتحي سيلعب مع منتخب مصر وسيعود لنا متأخرا بسبب بطولة أمم أفريقيا ومصطفى فتحي قد يعود لنا وهو يعاني من الإجهاد والإرهاق".

وشدد مدرب بيراميدز على أن، "يوسف أوباما لديه كل الاحترام الشخصي بالنسبة لي ولكن لا أراه مناسبًا فنيًا في مركز 10 وفقًا لطريقة الكرة الحديثة".

وأشار إلى أن "عدم وجود رمضان صبحي حاليًا يؤثر على الفريق لذلك طلبت التعاقد مع لاعب يُجيد اللعب في مركز رقم 10".

واختتم،"البرازيلي إيفرتون يحتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم على الأجواء في الكرة المصرية".

يذكر أن إدارة نادي بيراميدز ترغب في تدعيم صفوف الفريق بمهاجم قوي في يناير، في ظل غموض موقف فيستون ماييلي من تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

