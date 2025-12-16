قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

رينو تعلن إنهاء مسيرة سيارتها الكهربائية الشهيرة

رينو
رينو
عزة عاطف

وسط تغييرات استراتيجية مفاجئة، أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات عن إنهاء علامتها التجارية الفرعية "موبيلايز Beyond Automotive" التي لم تدم طويلاً. 

 القرار يعني فعليًا إيقاف إنتاج أغرب وأصغر سياراتها الكهربائية المخصصة للمدن، وهي خطوة تعكس تحولاً هادئاً في مسار رينو للتنقل الكهربائي المصغر.

نهاية مسيرة “موبيلايز”

كانت علامة "موبيلايز" تهدف إلى تقديم حلول تنقل حضرية مبتكرة، لكنها لم تستمر طويلاً. أدى قرار رينو بإيقاف العلامة التجارية الفرعية إلى التوقف الفعلي لإنتاج:

  • سيارة Duo: وهي الخليفة الغريبة لسيارة "تويزي" الرباعية الثقيلة، وقد تم إيقاف إنتاجها بعد عام واحد فقط من ظهورها الأول في عام 2024.
  • سيارة Bento: وهي نسخة مخصصة للتوصيل والشحن من سيارة "Duo".

هذا الإيقاف يعني أن كلاً من "Duo" و "Bento" لم تُمنحا فرصة حقيقية لإثبات جدارتهما في السوق، لتنتهي بذلك مسيرة رينو في مجال التنقل الكهربائي المصغر الذي بدأ بأحلام كبيرة.

على الرغم من إيقاف العلامة التجارية "موبيلايز" ككيان لإنتاج السيارات، أكدت رينو أن خدمات شحن السيارات الكهربائية التي كانت تابعة لهذه العلامة ستستمر ولكن تحت مظلة رينو الأم. 

هذا يشير إلى أن رينو لا تتخلى عن قطاع خدمات الطاقة، بل تعيد دمجه في عملياتها الأساسية بدلاً من فصله في كيان فرعي مستقل.

