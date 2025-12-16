مصطفى شوبير يرحل عن الأهلي بشرط وحيد .. ما هو؟

وضعت إدارة النادي الأهلي شرطاً خاصاً للموافقة على رحيل حارس مرماه، مصطفى شوبير، إلى الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي هذا الشرط في ظل تلقي اللاعب عروضاً قوية من عدة أندية إسبانية، حيث يُعتبر شوبير واحداً من أفضل حراس المرمى في مصر خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد تألقه مع الأهلي والمنتخب.

شرط وحيد لرحيل شوبير

على الرغم من أن الأهلي يُفضل بقاء مصطفى شوبير في صفوفه، إلا أنه يبدي مرونة إذا تلقى اللاعب عرضاً مغرياً لا يمكن رفضه، إذ تتطلع إدارة النادي إلى تحقيق أحلام اللاعب في الاحتراف الأوروبي، الذي طالما كان يراوده منذ الطفولة.

الأهلي يمتلك وفرة في مركز حراسة المرمى، حيث يعتمد بالأساس على الحارس الدولي محمد الشناوي، إضافة إلى الحارس الصاعد حمزة علاء وموهبة أخرى تُدعى محمد سيحا.

تعتبر إدارة الأهلي أن رحيل شوبير لن يتم إلا تحت ظروف معينة، أبرزها الحصول على عرض مالي مغري من نادي كبير.

في الوقت الراهن، تظل الأولوية لدى النادي هي الحفاظ على اللاعب كحارس ثاني بعد الشناوي، والذي يتبادل معه حراسة العرين الأحمر، حيث يُعتقد أن شوبير سيكون الحارس الأول للنادي في المستقبل القريب، مما يجعله لاعباً أساسياً في خطط الفريق.

جدير بالذكر أن عقد مصطفى شوبير مع النادي الأهلي ينتهي في صيف عام 2027.

عرض احتراف مصطفى شوبير

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن رغبة نادي جيرونا الإسباني في الحصول على خدمات حارس النادي الأهلي الشاب مصطفى شوبير.

وقال أحمد شوبير عبر برنامج الناظر على قناة النهار إنه تفاجأ بخبر نشر في الصحف الإسبانية عن اهتمام نادي جيرونا الإسباني بضم مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا أنه يمتلك معلومات دقيقة حول الموضوع.

وأوضح شوبير:"أنا عندي معلومتين في قصة مصطفى شوبير، أولًا وكيل اللاعب إسباني وهو الذي اختاره، وكان مسؤولاً عن عرض سابق من فالنسيا للاعب".

وتابع: " الأهلي رفض مناقشة عرض فالنسيا السابق رغم حضور الوكيل خصيصًا واجتمع مع محمد يوسف داخل النادي، هذا الموضوع أكيد والأهلي لم يناقشه".

وأضاف شوبير: أما عن اهتمام جيرونا، فقد حضر وفد لمتابعة مصطفى في مباراة الجيش الملكي، ويبدو أن التقارير كانت جيدة".

واختتم: "هذا الموضوع قد يتغير إذا شارك مصطفى شوبير مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، لأن فترة انتقالات يناير بعدها ستحدد الوضع وحتى الآن، لم يصل أي عرض رسمي من جيرونا إلى الأهلي.