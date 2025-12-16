قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل حذر رسول الله من أكل الباذنجان ليلا؟.. انتبه لـ7 حقائق عجيبة
425 وظيفة تخصصية .. فرص عمل بوزارة الخارجية
لا للتدخين في الأماكن المغلقة .. غرامات وحبس للمخالفين بأمر القانون
عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض القلب ومشكلة نسائية شهيرة
أي حد بيتكلم | رد مثير من أحمد مراد على انتقاد محمد صبحي لـ فيلم الست
آخر اتصال جمع الاخوات | شقيق إيهاب ضحية مركب اليونان: خدعني بحضور فرح في القاهرة.. وبعد 3 أيام اكتشفت سفره إلى ليبيا
بالتردد .. قنوات تنقل نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
بيع اللحوم | انفعال محافظ الإسكندرية على رئيس حي وسط لهذا السبب
حسام حسن يجهز زيزو لدور خاص أمام زيمبابوي
بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة
بلجيكا تعرقل مسعى أوروبيا لتمويل دعم أوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أصل الحكاية

مصطفى شوبير يرحل عن الأهلي بشرط وحيد .. ما هو؟

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
أحمد أيمن

وضعت إدارة النادي الأهلي شرطاً خاصاً للموافقة على رحيل حارس مرماه، مصطفى شوبير، إلى الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

يأتي هذا الشرط في ظل تلقي اللاعب عروضاً قوية من عدة أندية إسبانية، حيث يُعتبر شوبير واحداً من أفضل حراس المرمى في مصر خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد تألقه مع الأهلي والمنتخب.

شرط وحيد لرحيل شوبير

على الرغم من أن الأهلي يُفضل بقاء مصطفى شوبير في صفوفه، إلا أنه يبدي مرونة إذا تلقى اللاعب عرضاً مغرياً لا يمكن رفضه، إذ تتطلع إدارة النادي إلى تحقيق أحلام اللاعب في الاحتراف الأوروبي، الذي طالما كان يراوده منذ الطفولة. 

الأهلي يمتلك وفرة في مركز حراسة المرمى، حيث يعتمد بالأساس على الحارس الدولي محمد الشناوي، إضافة إلى الحارس الصاعد حمزة علاء وموهبة أخرى تُدعى محمد سيحا.

تعتبر إدارة الأهلي أن رحيل شوبير لن يتم إلا تحت ظروف معينة، أبرزها الحصول على عرض مالي مغري من نادي كبير. 

في الوقت الراهن، تظل الأولوية لدى النادي هي الحفاظ على اللاعب كحارس ثاني بعد الشناوي، والذي يتبادل معه حراسة العرين الأحمر، حيث يُعتقد أن شوبير سيكون الحارس الأول للنادي في المستقبل القريب، مما يجعله لاعباً أساسياً في خطط الفريق.

جدير بالذكر أن عقد مصطفى شوبير مع النادي الأهلي ينتهي في صيف عام 2027. 

عرض احتراف مصطفى شوبير

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن رغبة نادي جيرونا الإسباني في الحصول على خدمات حارس النادي الأهلي الشاب مصطفى شوبير.

وقال أحمد شوبير عبر برنامج الناظر على قناة النهار إنه تفاجأ بخبر نشر في الصحف الإسبانية عن اهتمام نادي جيرونا الإسباني بضم مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا أنه يمتلك معلومات دقيقة حول الموضوع.

وأوضح شوبير:"أنا عندي معلومتين في قصة مصطفى شوبير، أولًا وكيل اللاعب إسباني وهو الذي اختاره، وكان مسؤولاً عن عرض سابق من فالنسيا للاعب".

وتابع: " الأهلي رفض مناقشة عرض فالنسيا السابق رغم حضور الوكيل خصيصًا واجتمع مع محمد يوسف داخل النادي، هذا الموضوع أكيد والأهلي لم يناقشه".

وأضاف شوبير: أما عن اهتمام جيرونا، فقد حضر وفد لمتابعة مصطفى في مباراة الجيش الملكي، ويبدو أن التقارير كانت جيدة".

واختتم: "هذا الموضوع قد يتغير إذا شارك مصطفى شوبير مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، لأن فترة انتقالات يناير بعدها ستحدد الوضع وحتى الآن، لم يصل أي عرض رسمي من جيرونا إلى الأهلي.

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

مركز الأزهر العالمي للفتوى

الضويني يستقبل وفد الدفعة 55 لكلية الدفاع الوطني بمركز الأزهر للفتوى

الشيخ أحمد النور محمد الحلو

مفتي تشاد: مصر صاحبة الدور الريادي في مجال الدعوة والفتوى

مستشار الرئيس الفلسطيني:

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تفرض حصارًا كاملًا على غزة وتمنع مرور الغذاء والوقود

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

