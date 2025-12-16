في موقف صعب... شوبير يصدم جماهير الأهلي بسبب صفقات يناير

طرح الإعلامي أحمد شوبير تساؤلات بشأن صفقات الأهلي القادمة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب شوبير: ''الأهلي الآن في موقف صعب بشأن ضم لاعبين جدد، خصوصًا مع قرب التعاقد مع يوسف بالعمري، السؤال المطروح: هل سيستغني عن جراديشار أم أشرف داري؟

و تابع :وهل سيدفع لهم رواتبهم في الأندية التي سيذهبون إليها على سبيل الإعارة؟ هذه خطوة إيجابية للنادي، لأنه يستفيد بلاعبين بمستوى جراديشار أو أشرف داري دون دفع مبالغ كبيرة''

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وطلب المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، تقريراً من محللي الأداء بالفريق عن فريق سيراميكا قبل مواجهة الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر والتي يخوضها المارد الأحمر دون لاعبيه الدوليين .

ويرغب توروب فى تجهيز لاعبي الأهلي بشكل جيد لتقديم عروض جيدة في هذه البطولة التي يلعب فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى برفقة كل من، سيراميكا – فاركو- طلائع الجيش- إنبي- غزل المحلة، والمقاولون العرب. وخسر الأهلى من إنبى بهدف دون رد فى الجولة الأولى لكأس عاصمة مصر.