الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
أجواء شتوية.. أمطار على شمال البلاد وشبورة مائية ورياح نشطة تمتد للقاهرة
دبابات الاحتلال تفتح النار على الفلسطينيين بمناطق متفرقة في غزة | تفاصيل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
رياضة

بعرض مالي أقوى من الأهلي .. بيراميدز يتصارع لخطف هذا اللاعب

أحمد حسن
أحمد حسن
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تفاصيل العرض المالي المقدم من بيراميدز لنجم  بتروجيت حامد حمدان.

 وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك :مصدر:العرض المادي الذي قدمه بيراميدز لضم حامد حمدان أكبر ماديا من عرض الأهلي.

وأبدى نادي بيراميدز اهتمامه الرسمي بالتعاقد مع حامد حمدان، لاعب الوسط الدولي بنادي بتروجت، مع اقتراب موسم الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، في صفقة يُتوقع أن تشهد منافسة قوية بين كبار أندية الدوري المصري.

وكشف مصدر مطلع أن إدارة بيراميدز قدمت عرضًا ماليًا مغريًا لإقناع مسؤولي بتروجت بالموافقة على انتقال اللاعب، في إطار خطة النادي لتعزيز خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات.

وأضاف المصدر أن السباق على ضم حمدان لا يقتصر على بيراميدز فقط، إذ يراقب النادي الأهلي تطورات الصفقة، بينما أبدى الزمالك اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشار المصدر إلى أن إدارة بيراميدز بدأت بالفعل مفاوضاتها مع وكيل أعمال حامد حمدان لمناقشة كافة التفاصيل المالية والشخصية، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي بتروجت وحسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الثاني من منافسات الدوري.

حامد حمدان صفقات الاهلي عروض حامد حمدان بيراميدز

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

منتخب مصر

القنوات الناقلة لودية منتخب مصر ونيجيريا

الغندور

الغندور يكشف عن حكام البطولات القادمة.. تفاصيل

منتخب مصر

قبل خوض منافسات أمم أفريقيا .. موعد مباراة مصر ونيجيريا

بالصور

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

