نجم الزمالك السابق: الأهلي قادر على حسم صفقة حامد حمدان

يرى بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن القلعة البيضاء تعاني في الفترة الأخيرة من سوء اختيار الصفقات، مشددًا على أن أزمات النادي لا تقتصر فقط على الجوانب المادية.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، المذاع على قناة «cbc»، إن الضجة الكبيرة التي أُثيرت حول حامد حمدان بدأت عقب دخول الزمالك في مفاوضات رسمية مع اللاعب، لافتًا إلى أن الأهلي إذا رغب في ضمه فسيكون قادرًا على حسم الصفقة دون عوائق.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن حامد حمدان، لاعب متطور ويمتلك قدرات فنية مميزة، مشيرًا إلى أنه يجيد اللعب في مركز خط الوسط الدفاعي، إلى جانب قيامه بأدوار هجومية مؤثرة داخل الملعب، وهو ما يجعله هدفًا مغريًا لكبرى الأندية خلال الفترة الحالية.