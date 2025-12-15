قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
تحرك عاجل لحل أزمة مصروفات المدارس التجريبية |ماذا قررت التعليم؟
لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر
مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى .. لماذا منتصف ديسمبر موعد الاحتفال؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم
قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026
بروفة الكان الأخيرة.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية نيجيريا
المصريون بالخارج يواصلون التصويت في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية.. عقوبة خرق الصمت الانتخابي
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح
غلق رابط تسجيل بيانات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين وشهادة الصلاحية 31 ديسمبر
تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة
مصر توقع مذكرتي تفاهم مع ألبانيا لتعزيز الاستثمارات المشتركة
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح

اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح
هاجر ابراهيم

تساءل الناقد الرياضي أحمد أشرف عن مستقبل نجم ليفربول المصري محمد صلاح، مؤكداً أن تقارير صحفية إنجليزية تشير إلى استمرار صلاح مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، رغم الأحاديث التي أثيرت حول إمكانية رحيله في الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وقال أشرف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، إن الاستقبال الحافل الذي حضي به صلاح من جماهير ليفربول عقب مباراة برايتون يعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها اللاعب بعد 8 سنوات من الإنجازات المميزة مع "الريدز".

وأضاف أشرف أن إدارة ليفربول والجماهير يدركون تمامًا قيمة صلاح، الذي بات عنصراً لا يمكن تعويضه في الفريق، مما يجعل رحيله عن النادي في الوقت الحالي أمرًا غير مرجح. لكنه أشار إلى أن المدرب يورغن كلوب قد ارتكب بعض الأخطاء في تعامله مع صلاح، خاصة بوضعه على دكة البدلاء في بعض المباريات وتصريحاته الحادة تجاهه. ورغم ذلك، أبدى أشرف اعتقاده أن كلوب قد يكون سعى لتحفيز صلاح فنيًا من خلال تلك التصرفات، وهو ما بدا واضحاً في مباراة برايتون، حيث أظهر صلاح تألقاً لافتاً بتسجيله هدفًا وصناعة آخر، ليحقق رقمًا قياسيًا كأكثر لاعب مساهمة في الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأشاد أشرف بذكاء محمد صلاح في التعامل مع وسائل الإعلام، مؤكدًا أن توقيت تصريحاته الأخيرة حول مستقبله كان مدروسًا بعناية، وهو ما يعكس قدرته على إدارة نفسه بشكل احترافي. واعتبر أن تصريحات صلاح كانت خطوة ذكية للضغط على إدارة ليفربول وتأكيد أهميته في الفريق.

وتابع أشرف أن الفترة الحالية قد تكون "رب ضارة نافعة" لصلاح، حيث من المتوقع أن تكون دافعًا كبيرًا له لإثبات قدراته وتقديم أفضل ما لديه مع ليفربول، فضلاً عن تأكيد عزمه على قيادة المنتخب المصري نحو التتويج باللقب الغائب منذ 15 عامًا.

وفيما يتعلق بمستقبل المنتخب المصري، أشار أشرف إلى أن الجيل الحالي بقيادة صلاح، ومع الدعم الفني من المدرب حسام حسن، يمتلك رغبة قوية في تحقيق النجاح. وتوقع أن يتجاوز المنتخب المصري دور المجموعات بنجاح، مع التأكيد على أن المواجهة أمام جنوب إفريقيا ستكون الأصعب في المجموعة، في حين أن المباراة الافتتاحية ضد زيمبابوي ستكون بمثابة انطلاقة قوية للفراعنة.

