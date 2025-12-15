هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح

تساءل الناقد الرياضي أحمد أشرف عن مستقبل نجم ليفربول المصري محمد صلاح، مؤكداً أن تقارير صحفية إنجليزية تشير إلى استمرار صلاح مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، رغم الأحاديث التي أثيرت حول إمكانية رحيله في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أشرف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، إن الاستقبال الحافل الذي حضي به صلاح من جماهير ليفربول عقب مباراة برايتون يعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها اللاعب بعد 8 سنوات من الإنجازات المميزة مع "الريدز".

وأضاف أشرف أن إدارة ليفربول والجماهير يدركون تمامًا قيمة صلاح، الذي بات عنصراً لا يمكن تعويضه في الفريق، مما يجعل رحيله عن النادي في الوقت الحالي أمرًا غير مرجح. لكنه أشار إلى أن المدرب يورغن كلوب قد ارتكب بعض الأخطاء في تعامله مع صلاح، خاصة بوضعه على دكة البدلاء في بعض المباريات وتصريحاته الحادة تجاهه. ورغم ذلك، أبدى أشرف اعتقاده أن كلوب قد يكون سعى لتحفيز صلاح فنيًا من خلال تلك التصرفات، وهو ما بدا واضحاً في مباراة برايتون، حيث أظهر صلاح تألقاً لافتاً بتسجيله هدفًا وصناعة آخر، ليحقق رقمًا قياسيًا كأكثر لاعب مساهمة في الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأشاد أشرف بذكاء محمد صلاح في التعامل مع وسائل الإعلام، مؤكدًا أن توقيت تصريحاته الأخيرة حول مستقبله كان مدروسًا بعناية، وهو ما يعكس قدرته على إدارة نفسه بشكل احترافي. واعتبر أن تصريحات صلاح كانت خطوة ذكية للضغط على إدارة ليفربول وتأكيد أهميته في الفريق.

وتابع أشرف أن الفترة الحالية قد تكون "رب ضارة نافعة" لصلاح، حيث من المتوقع أن تكون دافعًا كبيرًا له لإثبات قدراته وتقديم أفضل ما لديه مع ليفربول، فضلاً عن تأكيد عزمه على قيادة المنتخب المصري نحو التتويج باللقب الغائب منذ 15 عامًا.

وفيما يتعلق بمستقبل المنتخب المصري، أشار أشرف إلى أن الجيل الحالي بقيادة صلاح، ومع الدعم الفني من المدرب حسام حسن، يمتلك رغبة قوية في تحقيق النجاح. وتوقع أن يتجاوز المنتخب المصري دور المجموعات بنجاح، مع التأكيد على أن المواجهة أمام جنوب إفريقيا ستكون الأصعب في المجموعة، في حين أن المباراة الافتتاحية ضد زيمبابوي ستكون بمثابة انطلاقة قوية للفراعنة.