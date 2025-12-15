صعوبة في شحن الكروت واحتمالية زيادة الأسعار.. وزارة الكهرباء تحسم الجدل

في إطار حرصها على توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانًا رسميًا للرد على ما أُثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شكاوى تتعلق بصعوبة شحن كارت الكهرباء عبر بعض وسائل الدفع الإلكتروني، ومزاعم أخرى عن تغيير العدادات وتحميل المواطنين تكاليف باهظة، فضلًا عن الحديث عن زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء.

وأكدت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن جميع هذه الادعاءات غير صحيحة جملة وتفصيلًا، موضحةً عددًا من الحقائق المهمة للرأي العام.

انتشار واسع لمنافذ شحن كروت الكهرباء

أوضحت الشركة أنه لا توجد أي مشكلات تعوق شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، مؤكدة تعاقدها مع شبكة كبيرة ومتنوعة من منافذ الشحن الإلكتروني لتسهيل الخدمة على المواطنين في جميع المحافظات.

وتشمل هذه المنافذ:

شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية ، التي تعمل من خلال أكثر من 15 جهة شحن مثل البريد، ومصاري، وBee، وأمان، وغيرها، بإجمالي يزيد على 280 ألف نقطة شحن.

، التي تعمل من خلال أكثر من 15 جهة شحن مثل البريد، ومصاري، وBee، وأمان، وغيرها، بإجمالي يزيد على 280 ألف نقطة شحن. شركة فوري دهب ، التي تتيح ما يزيد على 80 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية.

، التي تتيح ما يزيد على 80 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية. التطبيقات الإلكترونية ، ومنها تطبيقا My Fawry و سهل .

، ومنها تطبيقا و . مراكز شركات توزيع الكهرباء، حيث يتوافر أكثر من 1000 مركز شحن تابع للشركات نفسها.

وأكدت الشركة أن هذا التنوع يضمن سهولة الحصول على الخدمة دون أي أعباء أو تعقيدات.

لا صحة لتحميل المواطنين تكلفة تغيير العدادات

وفيما يتعلق بما أُثير حول تغيير العدادات وفرض رسوم تصل إلى 12 ألف جنيه على المشتركين، شددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مؤكدة عدم وجود أي قرارات أو إجراءات تُلزم المواطنين بسداد أي مبالغ مقابل تغيير العدادات.

نفي قاطع لزيادة أسعار شرائح الكهرباء

كما أكدت الشركة بشكل حاسم أنه لا توجد أي زيادات حالية في أسعار شرائح الكهرباء، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا تعكس الواقع.

قنوات رسمية للتواصل وتحذير من الشائعات

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بالتواصل المباشر مع المواطنين عبر القنوات الرسمية، وعلى رأسها الخط الساخن 121 وصفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.