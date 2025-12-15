قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

تحذير.. انتبهي للفراخ البيضاء والبانيه قبل الشراء

ريهام قدري

حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري من شراء الفراخ البيضاء كبيرة الحجم دون فحصها جيداً، خاصة عند شراء البانيه أو الفراخ التي يتراوح وزنها بين 3 و4 كيلوجرامات، مؤكدة أهمية التأكد من سلامة عضلات الصدر قبل الطهي.


وأوضحت أنه يُنصح بعمل قطع بالسكين عرضياً أو طولياً في عضلات صدر الفرخة للتأكد من أنها بيضاء ونظيفة، مشيرة إلى أنه في حال ملاحظة لون أخضر أو رائحة غير مقبولة، يجب استبعاد هذه الأجزاء فوراً لأنها بلا فائدة ولا طعم.


وأضافت أن هناك عضلة تُعرف باسم “الموزة” تقع أسفل العضلة الكبيرة لصدر الفرخة، وقد يظهر عليها لون أخضر في بعض الحالات، خاصة مع الفراخ كبيرة الحجم.

 وأكدت أن هذا الأمر لا علاقة له بحقن هرمونات أو أورام كما يعتقد البعض، بل هو مرض معروف باسم مرض العضلات الخضراء (Green Muscle Disease أو DPM).
وبيّنت أن أسباب الإصابة تعود إلى سوء تهوية أماكن التربية، إضافة إلى كبر حجم ووزن الفرخة، ما يؤدي إلى عدم قدرتها على الوقوف لفترات طويلة، وبالتالي يقل وصول الأكسجين إلى بعض العضلات، فتتغير ألوانها.


وأكدت د. سماح نوح أن الحكم الصحي في هذه الحالة هو استبعاد الجزء المصاب فقط، مع إمكانية تناول باقي الفرخة بشكل طبيعي وآمن دون أي قلق.
واختتمت نصائحها بالتأكيد على أن أفضل اختيار عند شراء فراخ المزارع هو الحجم المتوسط، بوزن يتراوح بين 2 و2.5 كيلوجرام، لأنه يكون أطرى، وأفضل طعماً، وينضج بشكل متوازن وفي وقت مناسب.

