سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6560 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6535 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6015 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 5990 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5740 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5720 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4920 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4905 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3825 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3815 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3280 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3270 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 45920 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 45760 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 204040 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 203330 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

وسجل سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4302.37 دولار.