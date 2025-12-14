سعر الذهب في مصر الآن

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، بالتعاملات المسائية اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 6537 جنيهات.

أقل سعر بيع: 6560 جنيها.

متوسط السعر 6550 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025:

أعلى سعر لشراء جرام الذهب عيار 21: 5720 جنيهات.

أقل سعر بيع: 5740 جنيها.

متوسط السعر: 5731 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 4903 جنيها.

أقل سعر بيع: 4920 جنيها.

متوسط السعر: 4914 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 3813 جنيها.

أقل سعر بيع: 3826 جنيها.

متوسط السعر: 3819 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025:

أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 45832 جنيها.

أقل سعر لبيع الجنيه الذهب : 46480 جنيها.

متوسط سعر الجنيه الذهب: 46156 جنيها.

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025:

سعر شراء أوقية الذهب : 204040 جنيها.

سعر بيع أوقية الذهب : 203330 جنيها.

سعر الذهب في البورصة العالمية

بلع سعر أوقية الذهب نحو 4302.37 دولار، وفقا سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي.