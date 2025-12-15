شراكة جديدة لتعزيز حلول المدن الذكية في المشروعات العمرانية بالسوق المصري

شهدت القاهرة توقيع اتفاقية إستراتيجية جديدة تهدف إلى دمج حلول المدن الذكية ضمن المشروعات العمرانية الجديدة في القاهرة والساحل الشمالي، في خطوة تعكس توجه الدولة والشركات نحو تبني التقنيات الحديثة لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة إدارة المجتمعات السكنية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة لتطوير بيئات معيشية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مثل أنظمة الإدارة الذكية، والمراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وحلول التحكم المركزي لرفع مستوى الأمن والكفاءة التشغيلية.

وتركز الاتفاقية على تطوير منظومة تشغيل مركزية موحدة تتيح إدارة دقيقة للمرافق والخدمات، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحسين تجربة السكان داخل المشروعات العمرانية.

كما شهد مقر الجهة المطورة انعقاد اجتماع موسع مع وفد تقني متخصص، ضمن مساعي التوسع في تطبيق منظومات المدن الذكية في السوق المحلي، الذي يُعد من الأسواق الواعدة في المنطقة.

وأكدت الإدارة أن تبني تقنيات المدن الذكية يمثل محورًا رئيسيًا لمستقبل التطوير العقاري، ويسهم في تقديم نموذج متكامل لمجتمعات حديثة تواكب المتغيرات العالمية.

وتعمل هورايزون على تنفيذ رؤيتها في تطوير مجتمعات تجمع بين الأصالة والحداثة، من خلال مشروعات تعتمد على أحدث معايير الابتكار والاستدامة.